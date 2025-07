Globo altera cronograma e adia morte de Abel em Dona de Mim

Mudanças na Novela Dona de Mim Devido à Copa do Mundo de Clubes

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, passou por adaptações em seus roteiros em razão da cobertura da Copa do Mundo de Clubes na TV Globo. Essa competição afetou diretamente a exibição da trama, levando à redução de alguns capítulos e até à suspensão da novela em um dia.

Uma das mudanças significativas foi a alteração da data da morte do personagem Abel, interpretado por Tony Ramos. Originalmente programada para ocorrer no capítulo 78, essa cena foi reagendada para o capítulo 83, que deverá ser exibido no dia 2 de agosto, um sábado.

A equipe de roteiristas teve que reorganizar os roteiros para manter a narrativa coerente com o novo cronograma da emissora. Com episódios mais curtos e algumas exibições retiradas do ar, o ritmo da história foi impactado. Essa readequação foi necessária para não prejudicar o desenvolvimento dos principais arcos da trama.

Audiência e Desempenho

Desde sua estreia em 28 de abril, "Dona de Mim" tem alcançado uma média de 20,7 pontos de audiência na Grande São Paulo. Esse índice é superior ao que sua antecessora, "Volta por Cima", alcançou, embora a novela tenha enfrentado uma leve queda nos números recentemente.

A trama está enfrentando dificuldades para superar o "SP2", o telejornal que vai ao ar antes da novela e que frequentemente registra uma audiência superior na capital paulista.

Futuro da Novela

"Dona de Mim" terá um total de 220 capítulos, com término programado para janeiro de 2026. Após a conclusão da novela, a faixa das nove será ocupada por "Coração Acelerado", uma nova produção que será escrita por Maria Helena Nascimento em colaboração com Izabel de Oliveira.