Rayane Figliuzzi e ex se estranham e Belo é citado; entenda

Belo Arca com Despesas de Educação do Filho e Relacionamento com Rayane Passa por Crise

Recentemente, informações reveladas apontam que Belo, o cantor famoso, tem arcado com as despesas relacionadas à educação de seu filho. Há cerca de dois anos, ele assumiu um valor mensal estimado em R$ 5 mil para garantir a educação do menino. O ex-parceiro da mãe da criança, Junior, confirmou que cabe a Belo essa responsabilidade financeira. Junior ainda destacou que Rayane, mãe do menino, não teria condições de pagar esse valor com seus próprios recursos.

Apesar de demonstrações públicas de carinho entre Rayane e Belo nas redes sociais, como fotos e declarações afetuosas, fontes próximas ao casal indicam que a relação enfrenta dificuldades. A colunista Fabíola Reipert mencionou que o clima entre eles não é tão harmonioso como aparenta.

A tensão também preocupa empresários e pessoas que estão ao redor de Belo. Existe a preocupação de que os conflitos entre Rayane e Junior possam afetar a carreira do artista. Essa situação já teria gerado consequências diretas nos negócios do cantor.

De acordo com informações divulgadas pela imprensa, Belo perdeu um contrato valioso, estimado em R$ 1 milhão. Essa perda estaria relacionada à má repercussão da polêmica nas redes sociais, que liga sua imagem à disputa entre Rayane e Junior. A situação mostra o impacto que conflitos pessoais podem ter na carreira de um artista.