Descubra como economizar na compra da passagem aérea

Alguns viajantes têm adotado uma estratégia chamada skiplagging, uma forma de economizar em passagens aéreas que vem se tornando popular. Mas como funciona isso exatamente?

O skiplagging é basicamente comprar um bilhete para um destino que tem uma escala antes de chegar ao destino final, mas o viajante desembarca na escala, ignorando o resto do trajeto. Essa tática se baseia na constatação de que muitas vezes os voos com escalas são bem mais baratos do que os voos diretos. Por isso, muita gente procura esse “truque” para economizar umas boas fichas na hora de comprar a passagem.

No entanto, a prática gerou um certo zum-zum-zum entre as companhias aéreas, que alegam que isso acaba impactando suas finanças. Elas usam táticas como overbooking para garantir que os voos tenham lucro, mas esse truque traz um complicador extra, já que pode deixar assentos vazios nos trechos seguintes.

Como Funciona e os Riscos

Para quem está pensando em usar o skiplagging, é bom ter em mente algumas dicas importantes. A principal delas é viajar apenas com bagagem de mão. Isso porque, se você despachar suas malas, elas serão enviadas para o destino final, e você pode acabar sem sua bagagem no ponto onde de fato deseja descer.

As empresas aéreas costumam ficar de olho nessa prática e, se perceberem que você a usa com frequência, podem aplicar algumas punições. Isso pode incluir perda de milhas acumuladas ou até restrições para futuras viagens. Embora o uso do skiplagging não seja explicitamente regulado pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), algumas companhias já proíbem essa estratégia nos seus termos e condições.

Tecnologia: O Motor do Skiplagging

A tecnologia ajudou a popularizar o skiplagging. Sites como o Skiplagged fazem um bom trabalho em ajudar os usuários a encontrar passagens mais em conta. Eles exploram o conceito das chamadas “cidades escondidas” para ajudar viajantes a economizar.

Mas vale lembrar que, mesmo com todas essas ferramentas, se você repetir essa tática com a mesma companhia aérea, pode acabar chamando atenção e, com isso, correr o risco de sofrer restrições.

O Enigma Econômico

Embora a economia que o skiplagging proporciona seja visível, sua viabilidade a longo prazo levanta algumas questões. Essa prática pode afetar as receitas das companhias aéreas, que costumam reajustar suas tarifas com base em complexos modelos de mercado.

Enquanto os viajantes se beneficiam dos preços mais baixos, as empresas argumentam que essa estratégia prejudica sua lucratividade, uma vez que resulta em assentos vazios nos voos de conexão. Por outro lado, pessoas que criticam o skiplagging apontam que os próprios métodos de precificação das companhias aéreas, que nem sempre seguem uma lógica clara, tornam essa tática uma possibilidade bem tentadora.