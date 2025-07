Aplicativo mais baixado no Brasil em junho

Em junho, o ChatGPT se destacou como o aplicativo mais baixado no Brasil, com impressionantes 5,2 milhões de downloads, segundo uma pesquisa da App Magic. Esse número mostra como os brasileiros estão cada vez mais interessados em soluções de inteligência artificial.

No ranking, o Mercado Livre ficou em segundo lugar, acumulando 4,2 milhões de downloads. Já a Shopee, por sua vez, terminou na última posição do top 10, com 2,3 milhões de downloads. Essa oscilação no desempenho dos apps reflete como os consumidores estão sempre se adaptando às novas tendências do mercado digital.

Influências e mudanças no mercado de apps

Além dos aplicativos voltados para compras, a lista também inclui plataformas governamentais e serviços financeiros. Aplicativos como o Nubank e o Gov.br mostram que a digitalização de serviços está em alta. O Gov.br, por exemplo, viu um aumento significativo no número de downloads após um problema recente que envolveu fraudes nos descontos de aposentadorias do INSS. Esse fator fez com que muitos buscassem mais informações e serviços pela internet.

Ranking completo

Aqui está a lista dos aplicativos que mais bombaram em junho:

ChatGPT (5,2 milhões de downloads) Mercado Livre (4,2 milhões de downloads) ReelShort (4,1 milhões de downloads) TikTok (3,8 milhões de downloads) Temu (3,7 milhões de downloads) Instagram (3,4 milhões de downloads) Gov.br (3,2 milhões de downloads) WhatsApp (2,6 milhões de downloads) Nubank (2,4 milhões de downloads) Shopee (2,3 milhões de downloads)

Tendências para o futuro

Com o avanço da tecnologia, a variedade de aplicativos só tende a aumentar. A presença de apps governamentais, como o Gov.br, indica um movimento crescente em direção à digitalização dos serviços públicos.

Ao mesmo tempo, plataformas de e-commerce, como o Mercado Livre e a Shopee, continuam a ser essenciais, impulsionadas pelo aumento das compras online. O hype em torno do ChatGPT demonstra um interesse maior por interações que fazem uso de inteligência artificial de forma mais sofisticada.

Esse cenário não só ilustra a popularidade dos aplicativos mais baixados no Brasil, mas também gera uma expectativa positiva sobre a evolução do mercado de apps nos próximos anos.