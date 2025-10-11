Ranking das melhores empresas para trabalhar em 2025: Microsoft é a primeira

A Forbes revelou, nesta semana, o ranking de 2025 das melhores empresas para se trabalhar ao redor do mundo. E adivinha? A lista conta com 900 organizações de 50 países diferentes!

No topo, temos a Microsoft, que conquistou o primeiro lugar pelo segundo ano seguido. Logo atrás, estão a Delta Air Lines e a Alphabet, empresa-mãe do Google. Essa pesquisa se concentrou nas empresas que oferecem os melhores índices de satisfação, crescimento e benefícios para seus funcionários.

Além disso, o estudo analisou aspectos importantes como o clima organizacional, a reputação das empresas, a remuneração e como elas ajudam a equilibrar a vida pessoal e profissional. Para isso, foram ouvidos cerca de 300 mil colaboradores de multinacionais com mais de mil funcionários.

Petrobras é a brasileira mais bem colocada; Nubank também aparece no ranking

O Brasil foi bem representado, com dez empresas na lista. Entre elas, a Petrobras se destacou, ocupando o 119º lugar. A estatal é bem vista por oferecer planos de carreira estruturados e bons benefícios, solidificando sua presença como uma das melhores empresas para se trabalhar na América Latina.

Outras empresas brasileiras que se destacaram incluem o Banco do Brasil (268º), Embraer (274º), Gerdau (358º), Vale (449º), Nubank (527º), Natura & Co (547º), Bradesco (592º), Votorantim (632º) e Braskem (883º). A diversidade de setores demonstra o potencial do ambiente corporativo brasileiro, focado em inclusão, inovação e bem-estar dos colaboradores.

Top 10 mundial: tecnologia domina o pódio das melhores empregadoras

Em termos globais, as dez melhores empregadoras são, em sua maioria, empresas de tecnologia. Confira o top 10:

Microsoft (EUA) – Serviços de software e TI Delta Air Lines (EUA) – Transporte e logística Alphabet (EUA) – Serviços de software e TI Adobe (EUA) – Serviços de software e TI Grupo BMW (Alemanha) – Automotivo NVIDIA (EUA) – Semicondutores e engenharia elétrica Sony (Japão) – Conglomerado IBM (EUA) – Engenharia elétrica e TI Apple (EUA) – Eletrônicos e software Grupo Lego (Dinamarca) – Bens de consumo

Três das cinco primeiras posições vão para empresas que atuam no desenvolvimento de software, o que mostra como a tecnologia é essencial nas práticas modernas de gestão e valorização de talentos.

A Delta Air Lines, que subiu da 6ª para a 2ª colocação, chamou atenção por suas políticas de valorização e pela comunicação aberta com os colaboradores. Um exemplo prático é o Programa de Poupança Emergencial, criado em 2023, que oferece treinamentos financeiros e um incentivo de US$ 1.000 para que os funcionários formem um fundo de emergência. Mais de 40 mil colaboradores já aderiram a essa iniciativa.

Inovação e propósito impulsionam as empresas de tecnologia

Especialistas apontam que as empresas de tecnologia se destacam no ranking por adotarem a inovação e a flexibilidade. Jess LaRochelle, da W Talent Solutions, comenta que setores como tecnologia, saúde e serviços profissionais estão em alta quanto à satisfação e à retenção de talentos. Já áreas mais tradicionais enfrentam alguns desafios.

Na Adobe, que ocupa o 4º lugar, o "espírito de inovação" é o que faz a diferença, afirma Gloria Chen, diretora de pessoas da empresa. Ela destaca que a Adobe está sempre buscando inovações, especialmente agora com o avanço da inteligência artificial.

Brasil ganha destaque entre as gigantes globais

A participação de empresas como a Petrobras e o Nubank entre as melhores do mundo ressalta como o mercado brasileiro tem evoluído em práticas de gestão e valorização das pessoas. A liderança da Microsoft, por sua vez, confirma que a inovação, uma boa cultura organizacional e um propósito claro são fundamentais para atrair e reter talentos globalmente.