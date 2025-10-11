Domingão com Huck traz Débora Bloch e Manuela Dias sobre Vale Tudo

No próximo sábado, dia 12, o programa “Domingão com Huck” vai trazer à tona a reta final da famosa novela “Vale Tudo”, famosa pela intrigante pergunta “Quem matou Odete Roitman?”. Durante o programa, o apresentador Luciano Huck vai receber duas figuras importantes da trama: a atriz Débora Bloch, que teve um papel significativo na novela, e a autora Manuela Dias, que vai compartilhar detalhes sobre o desenvolvimento da história e os bastidores.

Além do bate-papo, o programa contará com um show especial do cantor Roberto Frejat, que prestará uma homenagem musical à carreira de Débora Bloch, celebrando seus papéis marcantes na televisão.

Após a conversa sobre a novela, Débora Bloch assume uma nova função no palco, como jurada da “Dança dos Famosos”, um dos quadros mais populares do programa. Nesta edição, o destaque será o ritmo do funk, e os participantes do grupo Chave B se apresentarão pela última vez antes da fase de repescagem.

Os competidores, que incluem David Junior, Duda Santos, Richarlyson, Rodrigo Faro, Silvero Pereira e Tereza Seiblitz, estarão em busca de boas notas dos jurados e da plateia. As três duplas que obterem as menores pontuações terão uma nova chance na semana seguinte, competindo contra Álvaro, Luan Pereira, Nicole Bahls e Wanessa em busca de uma vaga para avançar na competição.

A “Dança dos Famosos” é dirigida por Henrique Matias. O “Domingão com Huck” é apresentado por Luciano Huck e conta com uma equipe de produção que inclui Clarissa Lopes na direção geral, Hélio Vargas na direção artística, Bárbara Maia e Matheus Pereira na produção, e Mônica Almeida na direção de gênero. O programa será exibido logo após “Campeões de Bilheteria” na TV Globo.