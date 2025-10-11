Notícias

Casal transforma caverna em casa de luxo com design moderno

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Caverna, Casa, Casa de luxo, casal
Após encontrada, a caverna virou um lar impressionante em apenas 7 meses — Foto: Reprodução | Montagem: Casa e Jardim

Bryant e Amy decidiram investir em uma casa de férias no Hocking Hills State Park, nos Estados Unidos. Durante a exploração do terreno, eles se depararam com uma caverna “escondida”. A ideia de transformar esse espaço em um refúgio de luxo surgiu de maneira muito espontânea.

Fiquei me perguntando: será que a gente conseguiria realmente construir o maior forte do mundo dentro dela?”, compartilhou Bryant em uma entrevista ao canal Tiny House Giant Journey. Para garantir que tudo saísse nos conformes, eles contrataram um geólogo e um engenheiro para avaliar as condições do local.

Após sete meses de trabalho, a construção foi finalizada em novembro de 2022.

Um refúgio que virou sucesso

A casa, chamada The Cave, rapidamente se tornou um sucesso entre os turistas. No início, o aluguel girava em torno de R$ 3 mil por diária, e em dezembro subiu para R$ 4.600. O resultado? Um rendimento mensal de aproximadamente R$ 140 mil para o casal.

The Cave faz parte da propriedade Dunlap Hollow, que também possui outras construções, como The A-Frame e The Cottage.

Estrutura e design impressionam

Com 140 m², The Cave acomoda até seis pessoas. Ela conta com dois quartos equipados com camas king size, além de duas camas de solteiro e dois banheiros. A casa oferece uma cozinha completa, hidromassagem, um pátio externo, lareira ao ar livre, mesa de sinuca, trilhas e Wi-Fi.

A decoração é uma combinação de luxo e rusticidade, com rochas aparentes e grandes janelas que permitem a entrada de luz natural.

Construção sustentável e criativa na caverna

O investimento da construção foi em torno de R$ 486 mil somente em materiais. Nas redes sociais, especialmente no TikTok, o casal compartilhou vídeos mostrando as etapas da obra, desde a escavação até a finalização.

O que antes era uma simples cavidade na terra se tornou um dos refúgios mais impressionantes dos Estados Unidos.

Foto de Diego Marques Diego Marques Mande um e-mail 2 horas atrás
1 minuto de leitura
Foto de Diego Marques

Diego Marques

Artigos relacionados

A capital mais ao sul do Brasil, onde o pôr do sol em um

A capital mais ao sul do Brasil e seu famoso pôr do sol no lago

3 horas atrás
A mansão de Oprah Winfrey na Califórnia, conhecida como Terra Prometida, impressiona pelo jardim de rosas, pela casa de chá e pelos espaços de meditação que expressam equilíbrio e luxo com propósito.

Mansão de Oprah Winfrey na Califórnia tem jardim de rosas

4 horas atrás
Moeda de 1 real com núcleo prateado e anel dourado, representando moedas raras e valiosas em 2025.

Moeda de 1 real com núcleo deslocado gera caça nacional

6 horas atrás
Bill Gates alerta que a IA pode eliminar milhões de empregos e revela quais três profissões ainda resistem à substituição por robôs.

Bill Gates indica que IA pode eliminar 300 milhões de empregos

7 horas atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo