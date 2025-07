Raduni e reti das 20 equipes da Série A

O início da nova temporada do Campeonato Italiano está se aproximando. As 20 equipes da Serie A voltam ao trabalho no sábado, dia 23 de agosto. Esse período é marcado por várias mudanças nos comandos técnicos, com novos treinadores assumindo clubes importantes.

Entre as novidades, estão Juric no Atalanta, Sarri na Lazio, Allegri no Milan e Gasperini na Roma. Nos próximos dias, os centros de treinamento das equipes abrirão suas portas para a realização de testes físicos, visitas médicas e os primeiros treinos da pré-temporada.

As equipes mais fortes buscam começar a temporada com força total, visando superar o Napoli, que é o atual campeão. O Napoli se prepara para defender seu título, contando com a chegada de um novo reforço, De Bruyne. A Inter de Milão, sob o comando de Chivu, e a Juventus, comandada por Tudor, farão o seu retorno aos treinos um pouco mais tarde, após as dificuldades enfrentadas na Copa do Mundo.

Enquanto isso, a contagem regressiva para o campeonato 2025/26 já começou, e cada equipe se prepara para fazer seu melhor em busca do sucesso. As próximas semanas serão cruciais para ajustar os elencos e definir as estratégias para a nova temporada.