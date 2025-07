Andrea Beltrão fala sobre ausência nas redes sociais e na web

Francisco compartilhou sua experiência única nos bastidores de uma peça de teatro, onde começou apenas como operador de som, mas acabou assumindo um papel de ator. Ele conta que, enquanto trabalhava na parte técnica, a diretora Yara o convenceu a participar ativamente, incluindo falas, o que o deixou bastante nervoso.

Inicialmente, Francisco não estava preparado para atuar, já que não tinha formação nessa área. A presença de sua mãe no espetáculo tornou ainda mais desafiadora a tarefa de entrar no personagem, pois ele se sentia inseguro. Ele explica que começou a receber o incentivo de Yara, que, aos poucos, o ajudou a perceber que era possível também atuar.

Com o tempo, Francisco foi se adaptando ao novo papel, apesar de ainda sentir apreensão. Para lidar com a ansiedade, ele teve que começar a tomar um remédio diariamente antes das apresentações. Mesmo enfrentando esse desafio, ele afirmou que agora se sente mais confortável no palco.

A experiência de Francisco mostra como o teatro pode ser um espaço de superação e aprendizado, não apenas para os atores experientes, mas também para aqueles que, como ele, são jogados em novas situações e precisam encontrar sua voz e confiança na arte.