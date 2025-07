Arif e Bahar selam casamento com abraço emocional

O grande dia do casamento chegou e as emoções estavam à flor da pele. Durante a cerimônia, o cerimonialista perguntou aos noivos se eles aceitavam seus parceiros. Ceyda, cheia de felicidade, respondeu “sim”. Raif também confirmou seu amor, seguido por Bahar, que aceitou seu novo marido com um sorriso.

Quando chegou a vez de Arif, a tensão tomou conta do salão. Ele largou o microfone, deixando todos os presentes apreensivos. No momento crucial, o noivo de Bahar gritou “Aceito!”, levantando a animação do público. O ambiente, então, se encheu de aplausos e celebrações. Para selar essa união, Bahar e Arif se abraçaram emocionados, sinalizando o início de uma nova fase em suas vidas.

