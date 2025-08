R$ 100 milhões na Mega-Sena: rendimento com ações da Petrobras

O sorteio da Mega-Sena no último sábado (2) não teve ganhadores na faixa principal. Ninguém acertou as seis dezenas, e por isso, o prêmio acumulou. Agora, estamos falando de uma bolada estimada em R$ 100 milhões para o próximo sorteio, que acontece na terça-feira (5).

Esse montante chamativo atrai tanto aqueles que jogam só por diversão quanto os apostadores assíduos. Com esse dinheirão, o concurso de número 2.897 se torna um dos mais esperados do segundo semestre!

Quando será o próximo sorteio?

O próximo sorteio da Mega-Sena será na terça-feira, 5 de agosto. Com o prêmio acumulado, é bem possível que filas enormes se formem nas lotéricas e o site da Caixa fique bem movimentado. Afinal, quem não sonha em ganhar uma grana dessas?

Como apostar na Mega-Sena

Se você está pensando em tentar a sorte, existe um prazo! As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais digitais da Caixa, como o site ou o aplicativo.

Para os que preferem a internet, os pagamentos podem ser feitos via PIX, cartão de crédito (com um mínimo de R$ 30) ou por internet banking, se você for correntista da Caixa. E lembre-se: para apostar, é necessário ter 18 anos ou mais.

Quanto custa jogar?

Uma aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6,00. Mas, se você quiser aumentar suas chances, pode escolher até 20 números. Isso é legal, mas prepare o bolso: uma aposta com 20 dezenas custa nada menos do que R$ 232.560,00!

Probabilidades de ganhar

As chances de ganhar variam bastante conforme o número de dezenas selecionadas:

Aposta simples (6 dezenas) : 1 chance em 50.063.860

: 1 chance em Aposta com 7 dezenas : 1 chance em 7.151.980

: 1 chance em Aposta com 15 dezenas : 1 chance em 10.003

: 1 chance em Aposta com 20 dezenas: 1 chance em 1.292

Resumindo, quanto mais números você marcar, maior a chance de ganhar — mas também aumenta o custo da aposta.

O que dá para fazer com R$ 100 milhões?

Se você for a felizarda que levar o prêmio sozinha, a sua vida pode mudar completamente. Com R$ 100 milhões, dá pra comprar imóveis, abrir negócios ou viajar o mundo sem preocupações.

Agora, uma ideia interessante: se você decidir investir essa quantia em ações da Petrobras, que atualmente estão a R$ 32,09 com um retention yield de 17,51% ao ano, você conseguiria cerca de 3,1 milhões de ações. Isso pode significar um retorno de aproximadamente R$ 17,5 milhões por ano só em dividendos — ou mais de R$ 1,4 milhão por mês!

Sorte ou estratégia?

É importante lembrar que a Mega-Sena é um jogo de sorte. As probabilidades não são muito favoráveis, especialmente para quem faz apostas simples, mas isso não tira a animação de milhões de brasileiros que tentam a sorte em cada concurso.

Com o prêmio acumulado em R$ 100 milhões, o próximo sorteio vai certamente gerar movimento nas lotéricas e também nas plataformas online. Afinal, sonhar nunca custa!