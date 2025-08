calendário de pagamento dos benefícios disponível

Imagem: Reprodução/Jornal do Concurso

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou o calendário de pagamentos para o mês de agosto de 2025. Os repasses seguirão a ordem conforme o último dígito do número do benefício, sem considerar o dígito após o traço. Essa organização visa garantir agilidade na liberação dos valores.

Como funcionará o pagamento?

Os segurados que recebem até um salário mínimo terão seus pagamentos realizados entre os dias 25 de agosto e 5 de setembro. Por outro lado, aqueles que recebem mais do que o salário mínimo poderão acessar seus créditos entre os dias 1º e 5 de setembro.

Atualmente, o INSS, que realiza mais de 40 milhões de pagamentos todo mês, destina cerca de 28,2 milhões desses depósitos a beneficiários que recebem o valor mínimo. Aproximadamente 12,3 milhões de pagamentos são feitos para quem tem rendimentos superiores a esse patamar. Essa estrutura de pagamentos é crucial para garantir que os beneficiários recebam seus valores de maneira ordenada e dentro dos prazos estabelecidos.