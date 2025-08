Globo lança GE TV no YouTube para competir com a Cazé TV

A Globo está se preparando para lançar o GE TV, um novo canal de esportes no YouTube, com estreia prevista para 2025. Esta iniciativa visa atrair o público jovem que consome conteúdo esportivo online, público que já foi conquistado por outros canais de sucesso, como a Cazé TV, de Casimiro Miguel.

O canal GE TV usará a estrutura já existente do Globo Esporte, que atualmente tem mais de 6 milhões de inscritos. No entanto, o novo projeto passará por uma reformulação completa em sua proposta e na forma de apresentar o conteúdo. A ideia é trazer uma programação mais descontraída e dinâmica, adaptada ao ambiente digital, incluindo transmissões ao vivo, conteúdos inéditos e programas de debates esportivos.

De acordo com informações, o GE TV funcionará de forma independente das transmissões da TV aberta e do SporTV, mas manterá uma conexão com o portal Globo Esporte. O canal contará principalmente com influenciadores digitais e jornalistas que trabalham no site, enquanto profissionais mais tradicionais da emissora e do canal por assinatura devem ficar de fora da equipe principal.

Dentre os possíveis colaboradores está Fred Bruno, apresentador do programa “Panela SporTV”, que é exibido ao vivo às segundas-feiras pelo YouTube. No entanto, o foco será na inclusão de novos talentos, com uma abordagem que busca dialogar diretamente com o público conectado.

A programação do GE TV incluirá:

– Jogos e torneios populares, transmitidos gratuitamente;

– Programas de debates com a participação de influenciadores convidados;

– Cobertura de eventos esportivos alternativos ou aqueles com direitos liberados.

Além disso, a emissora está em negociação para adquirir os direitos de transmissão da NFL, o que permitirá ampliar a exibição de jogos que já são apresentados pelo SporTV. Outros campeonatos que possam ser veiculados no YouTube também devem ser incluídos, respeitando os acordos existentes com os detentores de direitos.

Esse lançamento marca um movimento estratégico importante da Globo no segmento digital esportivo, focando em faturamento, engajamento e na criação de uma nova comunidade online dedicada ao esporte.