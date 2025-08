Quatro bairros de Curitiba terão falta de energia na terça-feira

Suspensão de Energia em Curitiba nesta Terça-Feira

Nesta terça-feira, 5 de agosto de 2025, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) realizará desligamentos programados de energia em quatro bairros de Curitiba. Essa medida afetará até 603 unidades consumidoras e é parte de um esforço para realizar manutenções e melhorias na rede elétrica.

Os bairros que terão a energia cortada são Uberaba, Tatuquara, Alto da Glória e Juvevê. Os desligamentos estão agendados para diferentes horários ao longo do dia, com a possibilidade de serem adiados em caso de mau tempo. A Copel solicita que os moradores e comerciantes que dependem da eletricidade para suas atividades diárias se preparem adequadamente.

Para garantir a segurança durante os trabalhos, a empresa orienta que os reparos internos nas instalações elétricas sejam feitos com a chave geral desligada, pois a energia pode voltar antes do tempo previsto.

Detalhes dos Desligamentos

A Copel divulgou o cronograma específico para os desligamentos em Curitiba. Em Uberaba, a interrupção ocorrerá entre 13h45 e 17h45, afetando a Avenida Comendador Franco e a Rua Velcy Bolivar Grando. No Tatuquara, haverá duas interrupções: uma das 13h15 às 18h15, em ruas como Dalva de Oliveira e Enette Dubard, e outra das 9h15 às 12h15, em vias como Guilherme Nizer e Presidente João Goulart.

No Alto da Glória e Juvevê, o fornecimento de energia será suspenso entre 12h30 e 17h30, em locais como a Avenida João Gualberto e a Rua Mauá. Esses serviços são essenciais para evitar falhas futuras na rede elétrica.

Investimentos em Melhoria da Rede Elétrica

A Copel tem investido significativamente na modernização da infraestrutura elétrica no Paraná. Em 2025, a companhia anunciou um investimento recorde de R$ 2,5 bilhões voltados para projetos de construção de novas subestações e ampliação de redes de distribuição. Um exemplo é a nova subestação Jardim Figueira, em Apucarana, que recebeu mais de R$ 100 milhões.

Essas iniciativas buscam reduzir interrupções não programadas, que podem ocorrer devido a intempéries ou acidentes. Em 2023, aproximadamente 173 mil consumidores enfrentaram interrupções causadas por ventos fortes e quedas de árvores.

Medidas de Segurança para os Consumidores

A Copel reforça a importância de seguir algumas medidas de segurança durante os desligamentos programados. Os consumidores devem desligar a chave geral nas suas instalações elétricas ao realizar qualquer reparo. Para aqueles que estão na alta tensão, é essencial entrar em contato com a Copel antes da manutenção para garantir segurança e coordenação com as equipes técnicas.

Entre os canais disponíveis para atendimento estão o telefone 0800 200 0115 e o WhatsApp (41) 3013-8973, além do aplicativo da Copel, que oferece a possibilidade de consultar horários, histórico de consumo e reportar problemas.

Desafios e Críticas ao Fornecimento de Energia

Apesar dos esforços da Copel para melhorar o serviço, a companhia tem enfrentado críticas sobre a qualidade do fornecimento de energia, especialmente após sua privatização em 2023. Em audiência pública realizada em março de 2024, deputados estaduais relataram problemas como queima de equipamentos e prejuízos na produção rural devido a frequentes quedas de energia.

Dados de 2023 mostram que a Copel recebeu 28 mil pedidos de ressarcimento por danos causados por falhas na rede, com apenas 25% desses pedidos atendidos, resultando em descontentamento entre os consumidores.

Compromisso com a Sustentabilidade e Inovação

A Copel tem se destacado na transição para uma matriz energética 100% renovável, alcançada em 2024, adiantando-se em relação à meta inicial de 2030. A empresa investe na renovação de concessões de usinas hidrelétricas e em projetos de energia solar, como na Ilha do Mel.

A companhia também está promovendo a inovação, como o recente Desafio Copel de Inovação 2025, que teve ampla participação visando desenvolver soluções criativas para o setor elétrico.

Com essas ações, a Copel procura minimizar as interrupções de energia e melhorar a qualidade do fornecimento, apesar da crescente demanda, especialmente nas áreas urbanas de Curitiba.