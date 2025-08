Bolsa Família 2025: calendário de pagamentos de agosto disponível

Neste mês, parte dos beneficiários do programa também será contemplado com o auxílio gás

Os pagamentos do Bolsa Família para o mês de agosto começam no dia 18 e vão até o dia 29. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome informa que o cronograma de pagamento segue a numeração final do Número de Identificação Social (NIS). Assim, os beneficiários com NIS que termina em 1 serão os primeiros a receber o benefício, enquanto aqueles com NIS final 0 receberão por último.

Neste mês, além do Bolsa Família, alguns beneficiários também receberão o auxílio gás. Este benefício será pago a cada dois meses e seu valor será baseado no preço médio do botijão de 13 kg nos últimos seis meses, de acordo com dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No primeiro semestre de 2023, esse valor foi em média de R$ 107,75.

Calendário de Pagamentos de Agosto

NIS final 1: 18/08

18/08 NIS final 2: 19/08

19/08 NIS final 3: 20/08

20/08 NIS final 4: 21/08

21/08 NIS final 5: 22/08

22/08 NIS final 6: 25/08

25/08 NIS final 7: 26/08

26/08 NIS final 8: 27/08

27/08 NIS final 9: 28/08

28/08 NIS final 0: 29/08

Previsão de Pagamentos para os Próximos Meses

Os pagamentos do Bolsa Família estão programados para os próximos meses da seguinte forma:

Setembro: 17/09 a 30/09

17/09 a 30/09 Outubro: 20/10 a 31/10

20/10 a 31/10 Novembro: 14/11 a 28/11

14/11 a 28/11 Dezembro: 10/12 a 23/12

Consulta e Saque do Benefício

Para verificar se o benefício já está disponível para saque, o beneficiário pode usar o aplicativo Bolsa Família ou ligar para 111, que é o Atendimento Caixa ao Cidadão. O saque pode ser realizado pelo aplicativo ou pelo Internet Banking da Caixa Econômica Federal. Também é possível retirar o dinheiro em caixas eletrônicos, casas lotéricas e correspondentes da Caixa Aqui.

Em julho, aproximadamente 19,6 milhões de famílias receberam o benefício, totalizando 51,2 milhões de brasileiros. O valor total repassado foi de R$ 13,6 bilhões, resultando em uma média de R$ 671,52 por família.

Como Consultar o NIS?

O NIS é um número de identificação importante para os beneficiários de programas sociais e também para trabalhadores, pois pode ajudar no acesso a direitos como o FGTS, seguro-desemprego e aposentadoria. Não existe um documento específico para confirmar o cadastramento no NIS. No entanto, o número pode ser encontrado no Cartão Cidadão, na Carteira de Trabalho, no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, no site e aplicativo do Meu INSS ou diretamente nas agências da Caixa.

Quem Tem Direito ao Bolsa Família?

Para receber o Bolsa Família, é necessário estar cadastrado no Cadastro Único (CadÚnico) com informações atualizadas e ter renda familiar por pessoa de até R$ 218 mensais. Por exemplo, uma família com sete integrantes, onde apenas uma pessoa trabalha e ganha um salário mínimo de R$ 1.518, seria elegível, pois a renda por pessoa seria de R$ 216,85.

Valor do Bolsa Família

O Bolsa Família garante um valor mínimo de R$ 600, e ainda oferece até três adicionais:

Benefício Variável Familiar Nutriz: R$ 50 por seis meses para mães de bebês de até seis meses de idade.

R$ 50 por seis meses para mães de bebês de até seis meses de idade. Benefício Variável Familiar: R$ 50 para famílias com gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos.

R$ 50 para famílias com gestantes ou filhos entre 7 e 18 anos. Benefício Primeira Infância: R$ 150 para famílias com crianças de até 6 anos.

Essas informações são essenciais para que os beneficiários do Bolsa Família possam se manter informados sobre seus direitos e deveres.