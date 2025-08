Jovem escreve ao cofundador do Google e se torna chefe do Android

Em uma madrugada de 1999, um jovem universitário tomou uma decisão ousada: escrever um e-mail pedindo conselhos a Sergey Brin, cofundador do Google. O que parecia uma escolha espontânea mudaria o rumo da sua vida. Hoje, Sameer Samat é responsável pelo Android, o sistema operacional mais popular do mundo.

Na época, com o furor do crescimento das startups de tecnologia nos anos 90, Sameer se viu em um dilema. Deveria continuar seus estudos ou seguir com a startup que tinha fundado com amigos? Sentindo-se pressionado a tomar uma decisão, ele decidiu escrever para Brin, um nome desconhecido até então.

Com um misto de insegurança e coragem, ele enviou o e-mail às três da manhã. Sameer acreditava que Brin, assim como ele, tinha enfrentado desafios entre estudar e empreender. E para sua surpresa, em menos de um minuto, recebeu uma resposta: um convite para visitar a sede do Google.

Um encontro improvável com impacto definitivo

Na ocasião, ao chegar ao escritório da gigante em Mountain View, Brin apresentou Sameer a vários engenheiros da empresa. O que era para ser uma conversa leve tornou-se uma entrevista de emprego improvisada, e o jovem saiu de lá com a aprovação.

Porém, mesmo diante da proposta, Sameer decidiu recusar o emprego naquele momento. Ele optou por focar em sua startup, e Brin respeitou essa escolha, mas não deixou de alertá-lo sobre a necessidade de buscar um financiamento sólido para avançar com o projeto.

Coincidentemente, alguns engenheiros que conheceu durante a visita se tornaram investidores da sua empresa, ajudando a dar o impulso necessário para seu crescimento.

Da startup ao MBA em Harvard

Com o tempo, Sameer vendeu sua startup e decidiu se aprofundar em sua educação, ingressando no MBA da Harvard Business School. Ele reconhece que a experiência foi enriquecedora, mas destaca que, muitas vezes, a falta de formação tradicional pode trazer uma perspectiva única e valiosa no mundo do empreendedorismo.

Após concluir seus estudos, em 2008, ele aceitou finalmente uma oferta do Google. Convencido pela Marissa Mayer de que o ambiente da empresa era ideal para encontrar novos cofundadores e desafios, ele começou a liderar projetos como o Google Shopping.

Retorno triunfal ao Android

Em 2015, Sameer decidiu deixar o Google, mas sua história com a empresa ainda estava longe do fim. Anos depois, Sundar Pichai, o novo CEO, o procurou pessoalmente com um convite para retornar.

Desta vez, ele aceitou a proposta para liderar o Android e o Google Play, funções que ele desempenha com maestria. Hoje, Sameer Samat coordena um sistema operacional que conecta bilhões de dispositivos em todo o mundo, refletindo sua trajetória marcada por coragem e determinação.

A história dele, que começou com um simples e-mail, é uma prova de que uma atitude arriscada pode levar a uma carreira brilhante no setor de tecnologia. Sameer é um exemplo claro de que, às vezes, um pequeno gesto pode abrir portas enormes.