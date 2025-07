‘Quarteto Fantástico’ registra boa bilheteira e muda cenário

A Marvel teve um fim de semana promissor, com a expectativa de que o filme “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” arrecade cerca de US$ 118 milhões (aproximadamente R$ 630 milhões) nas bilheteiras dos Estados Unidos e do Canadá entre quinta e domingo. Esses números são baseados em vendas antecipadas de ingressos e pesquisas de interesse do público.

O novo filme da Marvel, que teve um investimento de pelo menos US$ 300 milhões em sua produção e divulgação, deve gerar cerca de US$ 100 milhões adicionais fora dos Estados Unidos, totalizando aproximadamente US$ 218 milhões em suas primeiras exibições globais. A recepção da crítica tem sido majoritariamente positiva, algo que é vital para restaurar a reputação da Marvel, que tem enfrentado desafios nas últimas produções.

“Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” é um marco para a Marvel, sendo seu primeiro novo sucesso original em seis anos. O filme não é uma sequência de produções anteriores, mas adapta os personagens do “Quarteto Fantástico”, que foram introduzidos em quadrinhos pela primeira vez em 1961. Nos últimos anos, a Marvel lutou para manter o mesmo nível de sucesso, com filmes como “Eternos” em 2021 que não corresponderam às expectativas, e “Thunderbolts”, que arrecadou US$ 382 milhões, o que é considerado um desempenho fraco para o estúdio.

As sequências da Marvel também têm apresentado resultados mistos, gerando preocupações sobre uma possível “fadiga de super-heróis” entre os espectadores. O estúdio, que teve um grande sucesso na década de 2010, parece ter complicado suas narrativas, conectando tramas de várias produções, o que pode afastar o público mais casual.

Para garantir que o novo filme atinja um público amplo, a Disney, que é proprietária da Marvel, apresentou uma forte mensagem de marketing, afirmando que os espectadores não precisariam ter profundo conhecimento sobre o universo Marvel para entender a história. Kevin Feige, presidente da Marvel, ressaltou que este filme não está vinculado a nada que a empresa tenha lançado anteriormente, tornando a experiência mais acessível.

O “Quarteto Fantástico” tem uma história complicada nas telonas. A adaptação mais famosa até agora foi a de 1994, que acabou sendo cancelada devido a problemas de produção. A versão de 2005 foi criticada, embora tenha gerado uma sequência que foi um pouco melhor recebida. Já o reboot de 2015 foi amplamente desaprovado, especialmente por sua representação do Coisa, um dos personagens centrais.

Dirigido por Matt Shakman, “Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” conta com um elenco que inclui Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Pedro Pascal e Ebon Moss-Bachrach. Julia Garner também participa, interpretando uma Surfista Prateada. Críticos elogiaram o filme por seu elenco, a estética retro-futurista e por apresentar um vilão que agradou ao público.

O consultor de cinema David A. Gross comentou que o filme representa um avanço em várias áreas, incluindo conceito e apelo. Ele salientou que a Marvel não tinha uma performance deste tipo no gênero há muito tempo.

“Quarteto Fantástico: Primeiros Passos” estreou duas semanas após o sucesso de “Superman”, um filme da DC Studios que teve boa recepção. Gross notou que a quantidade de filmes de super-heróis lançados pelos estúdios está diminuindo, passando de oito em 2023 para apenas quatro com lançamento previsto para 2025. Essa redução é vista como uma adaptação da indústria ao reconhecimento de que há um excesso de ofertas para o público.

O próximo lançamento de super-herói programado é “Supergirl”, que deve estrear em junho.