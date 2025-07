Carolina Ferraz comenta experiência com tratamento hormonal

A atriz e apresentadora Carolina Ferraz, de 57 anos, compartilhou uma experiência difícil relacionada ao uso de um implante hormonal conhecido como “chip da beleza”. Este tratamento, que utiliza hormônios como testosterona e, em alguns casos, gestrinona, tem como objetivo melhorar a disposição, o desempenho físico e a aparência. No entanto, Carolina enfrentou reações inesperadas e desconfortos durante o uso do dispositivo.

Em um episódio do podcast MenoTalks, Carolina descreveu essa experiência como traumática, afirmando: “Fiquei meio traumatizada”. O implante resultou em uma quantidade elevada de testosterona em seu corpo, o que acarretou mudanças de comportamento, incluindo um aumento da libido de maneira descontrolada. Ela comentou sobre o impacto na sua vida diária, dizendo: “Eu entrava no Uber e falava: ‘Hmm, bonitinho’. Isso não está bom. Não sou eu, não está bom para mim.”

Além do desconforto emocional, a atriz ressaltou que o uso do chip a impediu de iniciar uma reposição hormonal apropriada no tempo certo. Esse tratamento poderia ter ajudado a prevenir perdas ósseas e de massa muscular, que são preocupações comuns na menopausa.

Apesar de sua experiência negativa, Carolina manteve uma visão positiva sobre a terapia hormonal, desde que realizada de forma adequada. “Sou super a favor da reposição”, afirmou, enfatizando que a sua má experiência foi devido à maneira como o tratamento foi aplicado.

Durante o podcast, a jornalista Silvia Ruiz também se manifestou sobre o caso, apontando um erro na escolha do hormônio. Ela criticou a utilização do chip de testosterona e gestrinona em mulheres, ressaltando que a falta comum no corpo feminino é o estrogênio. Ruiz lembrou que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) reforçou as regras para a prescrição desse tipo de tratamento, devido aos riscos envolvidos.

Carolina respondeu a críticas sobre sua aparência nas redes sociais com autoconfiança. “Eu sou uma mulher madura, tenho 57 anos, tô aqui sem filtro, vida real”, destacou, afirmando que se considera linda e confiante em sua pele.

O “chip da beleza” se refere a implantes hormonais que são inseridos sob a pele e prometem diversos benefícios, como combate à fadiga, alívio dos sintomas da menopausa e melhorias estéticas. Entretanto, especialistas alertam que o uso inadequado desses dispositivos pode causar sérias reações adversas, como evidenciado pela experiência de Carolina Ferraz.