Morte de Hulk Hogan pode impactar Hooters negativamente

A morte de Hulk Hogan, nome verdadeiro Terry Bollea, na quinta-feira, representa o fim de uma era no mundo da luta livre e pode afetar o futuro de uma famosa rede de restaurantes. Recentemente, a marca de cerveja Real American Beer, associada a Hogan, havia feito uma proposta para adquirir a Hooters, famosa por suas garçonetes e ambiente descontraído.

No mês passado, a Real American Beer começou sua oferta inicialmente visando apenas os direitos de propriedade intelectual da Hooters, mas, logo depois, a proposta se expandiu para incluir a compra total da Hooters of America, que possui mais de 400 locais no mundo todo.

A Hooters havia declarado falência em junho e fechou diversas unidades. Na época, a administração garantiu que a empresa não desapareceria e que, ao otimizar seu funcionamento, poderia seguir em frente com um modelo de franquia que fortalecesse sua tradição.

Apesar da situação, outros interessados na aquisição da Hooters também surgiram, incluindo um grupo liderado pela própria Hooters Inc., que cuida de algumas das franquias. O cofundador da Hooters fazia parte desse grupo de concorrentes.

A Real American Beer, por sua vez, destacou que sua proposta se diferenciava das demais. De acordo com a empresa, a intenção é reconstruir a Hooters, trazendo um novo modelo operacional, criando novas fontes de receitas, como mercadorias e parcerias, e adotando uma estratégia cultural para atrair o público jovem, especialmente pessoas na faixa dos 20 e 30 anos. O foco seria menos na nostalgia e mais em um futuro promissor com investimentos e uma liderança sólida.

Terri Francis, CEO da Real American Beer, confirmou que a empresa continuará a buscar a aquisição da Hooters. Ela ressaltou a paixão de Hulk Hogan pela promoção de marcas americanas e pela união das comunidades dos Estados Unidos. A intenção é dar continuidade a essa visão, incluindo o desejo de integrar a Hooters na família Real American.

Se a proposta for aprovada, a Real American Beer precisará criar uma nova entidade para possuir a Hooters, já que as leis de venda de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos proíbem que marcas de álcool sejam donas de restaurantes. A Hooters já tem uma relação com a marca de cerveja; a rede foi uma das primeiras a servir a lager da Real American Beer em junho passado.