Quarteto Fantástico: Primeiros passos do filme da Marvel 2025

Quarteto Fantástico: Primeiros Passos é uma nova adaptação da famosa equipe da Marvel

Os fãs do Quarteto Fantástico têm motivos para se animar. Após três tentativas frustradas de levar a família de heróis para o cinema, 2025 traz uma nova abordagem com "Quarteto Fantástico: Primeiros Passos". Ao invés de focar apenas em batalhas contra vilões, o filme se concentra nas relações familiares, oferecendo uma narrativa mais rica e significativa.

O elenco é formado por grandes nomes, incluindo Pedro Pascal no papel de Reed Richards, o Senhor Fantástico. Vanessa Kirby interpreta Sue Storm, a Mulher-Invisível. Já Joseph Quinn dá vida ao carismático Johnny Storm, ou Tocha-Humana, enquanto Ben Grimm, o Coisa, é interpretado por Ebon Moss-Bachrach. A interação entre os personagens se destaca, trazendo à tona a dinâmica familiar de forma autêntica, uma das características mais positivas do longa.

A trama se passa em um mundo retrofuturista, onde o Quarteto Fantástico é desafiado por Galactus, interpretado por Ralph Ineson, e sua arauto, o Surfista Prateado, vivido por Julia Garner. Apesar dessa premissa de ação, o cerne do filme gira em torno das relações interpessoais, revelando como as fraquezas dos personagens se tornam questões a serem enfrentadas em conjunto, reforçando a ideia de que a família está acima de tudo.

Um dos momentos mais intensos da narrativa ocorre quando Galactus tenta sequestrar Franklin Richards, o recém-nascido filho de Reed e Sue, convencido de que a criança possui poderes extraordinários. Essa situação coloca os heróis em risco, exigindo sacrifícios para proteger o bebê e intensificando a tensão familiar.

Embora as atuações sejam aclamadas e se alinhem bem com o tom do filme, o uso de efeitos visuais (CGI) apresenta variações. Enquanto algumas cenas impressionam, como as transformações do Senhor Fantástico ou os movimentos do Surfista Prateado, outras poderiam ter recebido mais atenção na pós-produção. No entanto, a direção artística é um dos pontos fortes, sendo considerada uma das mais belas do Marvel Cinematic Universe (MCU).

Entretanto, o roteiro apresenta algumas falhas. A produção tenta se posicionar como uma representação de uma sociedade futurista, mas evita discutir questões sociais importantes, como igualdade de gênero e raça. Isso pode resultar em uma visão idealizada, tornando a história menos complexa e realista.

Ainda assim, a equipe de roteiristas, composta por Eric Pearson, Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer, oferece uma visão clara sobre o que significa ser uma família. Os pequenos desafios do cotidiano, como maridos que não encontram pertences ou tios que lutam para colocar uma criança na cadeirinha, são retratados com carinho e autenticidade, mostrando que esses detalhes são tão significativos quanto salvar o mundo.

"Quarteto Fantástico: Primeiros Passos" não é um filme perfeito, mas consegue transmitir emoções reais e profundas, cumprindo bem sua proposta de apresentar a importância dos laços familiares.

