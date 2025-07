Poço no Nordeste que jorra desde 1973 permanece ativo

O sertão do Piauí reserva uma surpresa incrível debaixo da terra. Em Alvorada do Gurguéia, um município no sul do estado, está o Poço Violeto. Este é considerado o maior poço jorrante de água mineral do Brasil e o segundo do mundo nesse quesito. O curioso é que, apesar dessa grandiosidade, pouca gente fora da região conhece sua história e todo o potencial que ele possui.

## Uma descoberta que impressiona

A história do Poço Violeto começou em 1973, quando a ideia era perfurar um poço artesiano para abastecer a população local. O que veio à tona, no entanto, foi algo surpreendente: uma quantidade imensa de água mineral jorrando com força, dia e noite, sem a necessidade de bombas. Desde então, o poço se tornou uma das atrações mais intrigantes do Piauí e um verdadeiro símbolo do potencial hídrico da região.

Foram perfurados dois poços na área. O primeiro tem cerca de 1.000 metros de profundidade, enquanto o segundo chega a 780 metros. Ambos jorram água continuamente, com uma temperatura agradável e características minerais bastante apreciadas.

## Visitação e estrutura atual

Apesar da sua importância e potencial turístico, a estrutura ao redor do Poço Violeto ainda é bem simples. Há uma piscina pública que é alimentada diretamente pela água do poço. A entrada custa apenas R$ 3, mas hóspedes de uma pousada local podem entrar gratuitamente. O funcionamento vai das 7h às 20h, e o clima do lugar é tranquilo e rústico.

Encontrar o poço não é muito fácil. Existe apenas uma pequena placa na estrada indicando o acesso, exigindo um pouco de atenção dos visitantes. Mas a experiência vale a pena: a água é cristalina, refrescante e perfeita para um banho nos dias quentes. O cenário ao redor, com a vegetação típica do cerrado e o clima seco, também torna a visita muito especial.

## Promessas de revitalização

Em 2023, a Prefeitura de Alvorada do Gurguéia anunciou um projeto de revitalização do espaço, com um orçamento superior a R$ 600 mil. O plano era modernizar a área, com iluminação solar e placas informativas. No entanto, até meados de 2024, as obras estavam paralisadas e a estrutura continuava básica.

Os moradores da cidade, mesmo orgulhosos do poço, sentem a falta de investimentos e a pouca visibilidade a nível nacional. Muitos acreditam que o Poço Violeto poderia se tornar um importante polo turístico, gerando empregos e valorizando a cultura local.

## Um potencial ainda pouco explorado

Embora seja o maior poço jorrante do Brasil, o Poço Violeto ainda é considerado um gigante adormecido no interior do Piauí. A visita é perfeita para quem busca conhecer belezas naturais além dos caminhos tradicionais e viver uma experiência única com a água brotando do solo no meio do sertão. Com mais estrutura e uma boa divulgação, esse lugar tem tudo para brilhar ainda mais no cenário nacional.