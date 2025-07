Antônio Fagundes e Christiane Torloni em comédia sobre casais em Natal

Teatro Riachuelo recebe comédia "Dois de nós" com grandes nomes do elenco

Nos dias 25 e 26 de agosto, às 20h, o Teatro Riachuelo em Natal será palco da peça "Dois de nós – Uma comédia no espelho". O espetáculo reunirá dois casais de gerações diferentes, trazendo à luz as semelhanças entre suas vidas. Com um elenco estrelado, a peça conta com Antônio Fagundes e Christiane Torloni, que pela primeira vez estarão juntos no palco, ao lado de Thiago Fragoso e Alexandra Martins.

Enredo e Contexto

A história se desenrola em um quarto de hotel, onde os dois casais ficam ‘presos’ e são obrigados a interagir. Com isso, surgem tanto as pequenas desavenças quanto as cumplicidades que existem em qualquer relacionamento. A peça aborda temas comuns entre casais, como rotina, filhos, dinheiro e frustrações. Em um tom bem-humorado, o texto revela as mudanças nos comportamentos e nas relações nos dias de hoje.

O diretor José Possi Neto destaca que a obra faz uma reflexão sobre a vida contemporânea dos casais brasileiros. Ele comenta que, enquanto lidam com suas rivalidades, os personagens também expõem suas fragilidades, alegrias e dores. A peça é uma oportunidade para o público se identificar e rir das situações vividas por eles.

Reencontros e Celebrações

Antônio Fagundes, que não atuava em uma peça de autor brasileiro há mais de 20 anos, expressou sua felicidade por participar deste projeto. Christiane Torloni também compartilhou sua empolgação em trabalhar com um amigo de longa data, relembrando o sucesso do passado, principalmente na novela "A Viagem". Os dois atores têm um histórico de mais de 40 anos trabalhando juntos, e este espetáculo marca um momento especial em suas carreiras.

Thiago Fragoso, que se juntou a Fagundes na novela "Amor à Vida", comentou sobre a importância do elenco e sua admiração pelos colegas. A química entre os atores é um ponto crucial para o sucesso da peça.

Origem do Projeto

"Dois de nós" surgiu em julho de 2023 durante o Ciclo de Leituras do Teatro Adolpho Bloch no Rio de Janeiro. Na ocasião, a leitura da peça foi um grande sucesso, atraindo um público lotado e gerando risos e emoções. Isso incentivou os atores e a equipe a transformarem a leitura em uma produção completa.

Experiência Interativa

Os ingressos para o espetáculo podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pelo site Uhuu.com. A experiência se torna ainda mais especial para quem quiser conhecer os bastidores do espetáculo. Haverá uma visita guiada aos camarins e ao cenário, conduzida pelo próprio Antônio Fagundes, no sábado, às 18h30. Essa experiência é limitada a 40 pessoas e requer pontualidade na chegada.

Informações Finais

Não perca a chance de assistir a "Dois de nós" e vivenciar uma comédia que promete muitas risadas e reflexões. O Teatro Riachuelo em Natal é o local para essa experiência única nos dias 25 e 26 de agosto, sempre a partir das 20h.