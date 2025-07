Qual foi a precisão da previsão do tempo no Texas antes da inundação?

Alerta Meteorológico e Tragédia em Texas

Nos últimos dias, Texas enfrentou uma tragédia após fortes chuvas causarem enxurradas devastadoras, especialmente na região do rio Guadalupe. As autoridades locais estavam se preparando para a tempestade desde quarta-feira, com recursos elétricos mobilizados para atender a possíveis emergências.

Na quinta-feira à tarde, o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) já havia emitido um alerta de inundação para diversas comarcas, comunicando a possibilidade de chuvas intensas e inundações. Entretanto, a força da tempestade superou as expectativas e, nas primeiras horas de sexta-feira, grandes volumes de chuva elevaram o nivel do rio Guadalupe em impressionantes 26 pés em apenas 45 minutos. Essa súbita elevação inundou áreas, levando à necessidade de resgates de centenas de pessoas e resultando em ao menos 78 mortes, com a maioria registrada em Kerr County.

O juiz Rob Kelly, principal autoridade de Kerr County, comentou que, embora a região seja propensa a inundações, eventos de tal magnitude são raros. Ele destacou que não havia previsões de que as águas subissem tão drasticamente. Por outro lado, um representante do NWS informou que, na verdade, houve breves reuniões de previsão e emissões de alertas, tanto sobre a possibilidade de inundação quanto sobre as intensas chuvas.

Um clima de confusão se instaurou onde alguns oficiais de Texas não compreenderam a gravidade da situação, numa percepção de que as previsões não refletiram o desastre que estava por vir. O professor Michael Morgan, de ciências atmosféricas, reiterou que prever a quantidade exata de chuva em um evento complexo é um grande desafio para a meteorologia.

As críticas também surgiram em relação à atuação do NWS, especialmente pelo chefe da Divisão de Gerenciamento de Emergências do Texas, W. Nim Kidd. Ele argumentou que a previsão original não considerou a possibilidade de chuvas tão extremas, que acabaram por acontecer.

Em meio à tragédia, observou-se ainda a falta de recursos humanos no NWS, um problema que foi intensificado por cortes de pessoal ocorridos recentemente. O NWS perdeu cerca de 600 funcionários nos últimos anos, e agora, com críticas à sua atuação, está começando a contratar novos membros.

O governo do Texas admite que as mensagens de alerta para a população talvez não tenham sido suficientemente claras. O governador, Greg Abbott, ressaltou que a noção de "inundação súbita" é comum na região, mas que a maioria da população não esperava uma inundação do porte que ocorreu. Especialistas afirmam que a combinação de uma tempestade rara com diversos fatores contribui para a dificuldade em se prever esses eventos extremos.

À medida que as equipes de resgate continuam a buscar desaparecidos e ajudar os afetados pela tragédia, a comunidade se une para lidar com os danos e refletir sobre a necessidade de um aprimoramento nas políticas de previsão e gestão em situações de emergência.