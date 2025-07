Método japonês promete economizar até 35% do seu salário

Com o orçamento cada vez mais apertado, muita gente está em busca de formas de economizar e dar uma aliviada nas finanças diárias. Enquanto há várias soluções modernas por aí, uma técnica antiga do Japão pode ser ainda mais eficaz. Estou falando do Kakebo, um método que nasceu no início do século XX graças a Hani Motoko, a primeira jornalista mulher do Japão. A ideia dela era ajudar as donas de casa a administrarem suas finanças de um jeito prático e eficaz.

O mais interessante é que, mesmo com o passar do tempo, o Kakebo continua firme e forte no Japão, trazendo ótimos resultados para quem quer juntar um dinheirinho a mais. A dedicação necessária a esse método vale a pena e pode fazer a diferença nas suas economias.

Como funciona o método Kakebo?

A palavra Kakebo significa “livro de contas domésticas”. Então, para começar a usar essa técnica, o primeiro passo é escolher um caderno ou um livro específico para isso. É como dar o primeiro passo em direção à organização financeira!

Após ter o seu Kakebo em mãos, é hora de organizar a vida financeira. Separe suas receitas e despesas em categorias diárias, semanais ou mensais. Para facilitar a visualização, você pode usar colunas e, se rolar, brincar com cores diferentes para cada categoria. Isso ajuda a tornar tudo ainda mais claro.

O Kakebo busca promover uma relação mais consciente com o dinheiro, encorajando você a fazer escolhas financeiras mais sensatas. Para isso, ele utiliza quatro perguntas fundamentais:

Quanto dinheiro você guardou?

Quanto dinheiro você gostaria de guardar?

Quanto dinheiro você está realmente gastando?

O que você mudaria no próximo mês para melhorar?

Essas perguntas têm como objetivo mudar a forma como você pensa sobre suas finanças, evitando comportamentos negativos, como aquelas comprinhas por impulso. Especialistas afirmam que, em até três meses, você pode começar a notar a diferença.

Uma dica importante para ter sucesso com o Kakebo é optar por pagar em dinheiro ao invés de usar o cartão. Isso facilita o controle das suas despesas e torna os gastos mais visíveis. Ao lidar com dinheiro em espécie, fica mais fácil perceber para onde o seu dinheiro está indo.