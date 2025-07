Cinco carros conhecidos no Brasil com nomes diferentes no exterior

Dar nome a um carro é uma tarefa bem mais complicada do que parece. As montadoras precisam pensar em sonoridade, facilitar a pronúncia e, claro, evitar gafes culturais que podem causar alguma confusão. Às vezes, o mesmo modelo é vendido com nomes diferentes em outros países. Vamos olhar para cinco exemplos curiosos dessa estratégia que as fabricantes usam.

BYD Dolphin Mini vira Seagull

O Dolphin Mini é um dos carros elétricos favoritos dos brasileiros. A BYD, uma marca chinesa que está conquistando espaço no mercado, se inspirou no sucesso do modelo Dolphin e lançou essa versão menor com o mesmo nome. Ele é disponível em quatro ou cinco lugares, possui um motor de 75 cv e consegue rodar até 280 km com uma carga, conforme informações do Inmetro.

O visual futurista e os recursos oferecidos logo chamam a atenção. Mas em outros países, como no Uruguai, ele é conhecido como Seagull. A ideia por trás dos nomes da BYD é trazer um toque animal, como Dolphin (golfinho) e Seal (foca). E, em breve, o Dolphin Mini, ou Seagull, deverá ser um dos primeiros modelos da marca a ser fabricado aqui no Brasil.

Toyota SW4 é Fortuner em outros países

O Toyota SW4 é um SUV robusto, derivado da Hilux, e é frequentemente escolhido por quem busca um carro resistente para o dia a dia ou para aventuras. Aqui no Brasil, o nome SW4 é bem familiar, mas em outros lugares, como na África do Sul, ele é vendido como Fortuner.

Esse SUV vem com motor 2.8 turbo diesel que entrega 204 cv, um câmbio automático de seis marchas e acomoda até sete pessoas. Os preços no Brasil variam de R$ 412.190 a R$ 469.890, mas o Fortuner é, na verdade, o mesmo carro.

Kia Mohave é Borrego nos Estados Unidos

Outro exemplo é o Kia Mohave. Esse SUV chegou ao Brasil em 2010, com um design imponente e motor V6 3.8 de 275 cv, capaz de levar sete pessoas confortavelmente. Embora tenha suas qualidades, não fez tanto sucesso por aqui.

Já nos Estados Unidos, o mesmo modelo é conhecido como Borrego. A escolha pelo nome foi uma estratégia da Kia para evitar associações culturais, já que "Mohave" remete a um povo indígena e diversas outras referências por lá.

Fiat Strada se transforma em Ram 700

A Fiat Strada é um verdadeiro sucesso no Brasil, sempre circulando pelas ruas. Mas no México, ela muda não apenas de nome, mas também de marca. Como a Fiat por lá foca apenas em carros de passeio, a Strada é vendida nas lojas da Ram como Ram 700.

O design é marcante, especialmente com o logotipo grande da Ram na frente. Na versão mexicana, ela vem equipada com um motor 1.3 Firefly de 98 cv e pode carregar até 750 kg ou 1.354 litros na caçamba, dependendo da versão.

Mitsubishi Pajero é Montero em países de língua espanhola

Por último, temos o Mitsubishi Pajero. Aqui no Brasil, ele é vendido como Pajero Sport, possui capacidade para sete pessoas e vem com um motor 2.4 turbo diesel de 190 cv. Os preços ficam entre R$ 382.990 e R$ 432.990.

Entretanto, em países de língua espanhola, como o Chile, ele se chama Montero. O motivo é que “Pajero” pode ter um significado um tanto embaraçoso nos países hispânicos, e a mudança evita situações desconfortáveis, facilitando as vendas.

Mudanças de nome, mas o carro é o mesmo

É interessante perceber que, embora os nomes mudem, a mecânica e o estilo dos carros continuam os mesmos. Essas trocas acontecem por estratégias de marketing, adaptações culturais ou preocupações com a sonoridade. Para o consumidor, a alteração é apenas no nome, mas a curiosidade sobre essa prática sempre chama atenção.