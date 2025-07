JBL apresenta caixa de som compacta e potente no Brasil

A JBL trouxe para o Brasil a PartyBox Encore 2, uma caixa de som anunciada em abril de 2025 que promete unir portabilidade e potência em um só produto. Este modelo chega para suceder a primeira geração da linha Encore e já está fazendo barulho no mercado de áudio.

A PartyBox Encore 2 conta com uma potência de 100 W RMS, equipada com um woofer de 135 mm e dois tweeters de 25 mm, oferecendo uma resposta de frequência que vai de 40 Hz a 20 kHz. Uma das inovações que merece destaque é a tecnologia AI Sound Boost, que ajusta o som automaticamente em tempo real, proporcionando mais clareza e intensidade.

Além disso, a caixa adapta graves, médios e agudos conforme o ambiente, elevando a qualidade do áudio de forma significativa. E não para por aí: a configuração Bluetooth 5.4 com LE Audio garante mais eficiência energética e estabilidade durante as transmissões.

Bateria Removível com Recarga Rápida

Com a possibilidade de até 15 horas de uso contínuo, a PartyBox Encore 2 é perfeita para longas festas e eventos. O sistema de recarga rápida é um diferencial, permitindo que você ganhe cerca de 80 minutos de uso com apenas 10 minutos de carga. A bateria é removível, facilitando a troca em sessões prolongadas, embora você precise de ferramentas para acessar o compartimento.

Em comparação ao modelo anterior, a autonomia praticamente dobrou. Enquanto a geração anterior tinha uma duração de 6 a 10 horas, em testes de uso real, com um volume de 80%, ela chega a durar cerca de 7 horas. Se o volume estiver no máximo, esse tempo cai para aproximadamente 3 horas.

Conectividade com Auracast e Bluetooth 5.4

A PartyBox Encore 2 é também avançada em conectividade. Além do Bluetooth 5.4, ela suporta Auracast, o que permite o emparelhamento sem fio com até 100 dispositivos, como caixas de som ou luzes da mesma linha. Para facilitar a vida do usuário, possui uma porta USB-C que serve tanto para carregar dispositivos externos quanto para conexão de áudio.

Você pode conectar instrumentos musicais, como guitarras e microfones, graças à entrada auxiliar XLR/P10. O grande charme da PartyBox Encore 2 vem com dois microfones sem fio, ao contrário de outras versões que oferecem apenas entrada para microfone com fio.

Design Portátil com Resistência à Água

O design da PartyBox Encore 2 foi pensado para ser fácil de transportar, mesmo com seu peso robusto. Com uma alça ergonômica e classificação IPX4, ela resiste a respingos de água, pra você não se preocupar em ambientes externos. O design compacto facilita o manuseio e, com a iluminação sincronizada à música, a festança está garantida! Você ainda pode expandir as luzes ao emparelhar com outros produtos JBL.

Qualidade Sonora com Inteligência Artificial

A qualidade sonora também não decepciona. Com o AI Sound Boost, muitos usuários notaram uma melhora significativa, especialmente em termos de clareza nas frequências médias e agudas. O desempenho em festas pequenas, com até 15 pessoas, é excelente, e quando conectada à energia, a potência se destaca ainda mais.

Comparativo com o Modelo Anterior

Quando comparamos com a PartyBox Encore original, o modelo novo se destaca não só pela bateria removível e autonomia ampliada, mas também pela conectividade com Auracast, portas USB-C e a capacidade de conectar instrumentos musicais. O feedback dos usuários tem sido positivo, destacando a audição mais limpa e portátil, embora algumas opiniões ainda diverjam sobre a extensão dos graves.

Características Técnicas da JBL PartyBox Encore 2

Potência : 100 W RMS com combinação de woofers e tweeters

: 100 W RMS com combinação de woofers e tweeters Bateria : até 15 horas, removível, com recarga rápida (10 min → 80 min)

: até 15 horas, removível, com recarga rápida (10 min → 80 min) Conectividade : Bluetooth 5.4, Auracast, USB-C, entrada XLR/P10

: Bluetooth 5.4, Auracast, USB-C, entrada XLR/P10 Extras : inclui dois microfones sem fio, iluminação musical, resistência IPX4, app dedicado

: inclui dois microfones sem fio, iluminação musical, resistência IPX4, app dedicado Preço no Brasil: R$ 2.699

A PartyBox Encore 2 é realmente um híbrido entre caixas portáteis e modelos profissionais, com uma bateria duradoura e recursos que prometem fazer qualquer evento ser ainda mais animado.