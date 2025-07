Publicidade usa transformação dos pais para impulsionar vendas

Mudança nos Papéis de Pais nas Campanhas do Dia dos Pais

Os pais estão mudando na forma como são retratados nas campanhas publicitárias, especialmente em datas comemorativas como o Dia dos Pais. Tradicionalmente, essas campanhas enfocavam os pais como provedores da família, figuras sólidas e distantes. No entanto, nos últimos anos, o foco tem se voltado para um retrato mais emocional e afetivo, o que aproxima as representações de pais e mães na publicidade.

Com a proximidade do Dia dos Pais, que será comemorado em 10 de agosto, as campanhas passaram a adotar estratégias semelhantes às usadas no Dia das Mães. Essa mudança não é apenas uma tendência passageira, mas reflete uma transformação real na percepção de papéis familiares. Estudiosos e profissionais do mercado apontam para uma nova visão que se afasta do antigo papel rígido do pai e abre espaço para figuras paternas mais envolvidas e sensíveis.

Historicamente, as campanhas do Dia dos Pais privilegiavam um tom mais racional, centrado em produtos práticos e utilitários. Agora, a narrativa busca trazer à tona emoções, representatividade e laços afetivos. Os pais estão sendo mostrados em situações cotidianas, como cuidadores e, muitas vezes, vulneráveis, interagindo de forma afetiva com os filhos e até com pets. Isso contribui para criar uma conexão emocional mais forte entre os consumidores e as marcas.

Além disso, essa nova abordagem tem se mostrado eficaz no aumento das vendas. Dados indicam que a figura paterna, ressignificada com um viés mais inclusivo e sensível, gera mais identificação com o público. As peças publicitárias agora mostram pais de perfis diversos — biológicos, adotivos, trans, avôs e padrastos — enfatizando o cuidado e a presença afetiva, semelhante ao que sempre foi destacado nas campanhas do Dia das Mães.

Economicamente, o Dia das Mães ainda representa uma parcela maior do faturamento do varejo, movimentando cerca de R$ 14,37 bilhões em 2025, comparado a uma previsão de R$ 7,83 bilhões para o Dia dos Pais. Contudo, embora existam diferenças significativas, ambas as datas apresentam crescimento nas vendas em relação a 2024. Esse novo protagonismo do Dia dos Pais está chamando atenção especialmente em mercados regionais como Minas Gerais.

Segundo uma pesquisa da Fecomércio Minas Gerais, 74,4% do comércio varejista no estado será impactado pela data, com mais da metade dos comerciantes acreditando que o faturamento será maior do que no ano anterior. O otimismo dos empresários, com 68,5% prevendo crescimento nas vendas, é um elemento chave nessa expectativa.

O apelo emocional das campanhas está se mostrando decisivo, mesmo em meio ao cenário de dívidas enfrentado por muitos consumidores. Para atrair clientes, os lojistas têm investido em estratégias que incluem atendimento personalizado, promoções direcionadas e campanhas nas redes sociais. Além disso, 56,5% dos comerciantes pretendem aumentar seu portfólio com produtos voltados para o público masculino, buscando oferecer uma experiência de compra mais personalizada.

Com a percepção de que campanhas que tocam nos sentimentos dos consumidores criam laços mais duradouros, os vendedores estão optando por práticas que se distanciam de técnicas puramente comercial. Neste Dia dos Pais, os estabelecimentos em Minas Gerais estão priorizando itens como vestuário, kits e cestas, calçados, carnes, cosméticos e bebidas, entre outros.

Em suma, independentemente do estilo de cada pai, este ano traz uma oportunidade significativa de transformação nas relações familiares e na forma como os pais são retratados na publicidade. A aproximação com o Dia das Mães revela um mercado que se adapta e responde às mudanças sociais, promovendo uma comunicação mais inclusiva e emocional.