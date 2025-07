Carboidrato incomum se destaca pelo alto teor de proteína

O feijão é um verdadeiro ícone na alimentação do brasileiro. Versátil e nutritivo, ele está presente no dia a dia de muitas famílias, seja em um prato simples ou em combinações mais elaboradas.

Esse grão é uma ótima fonte de carboidratos e proteínas, além de outros nutrientes essenciais. Por isso, aparece com frequência nas recomendações de nutricionistas. Ao incluir o feijão na dieta, você garante uma alimentação mais rica e balanceada.

Carboidrato de qualidade

Quando se fala em carboidratos, o feijão merece atenção especial. Ao contrário dos carboidratos simples, que podem gerar picos de energia seguidos de quedas, os carboidratos complexos do feijão oferecem uma liberação mais constante de energia. Isso é ótimo para quem precisa de combustível a longo prazo.

Para ter uma ideia, 100 gramas de feijão preto cozido trazem cerca de 14 gramas de carboidratos. Já o feijão carioca tem um pouquinho menos, com 13,6 gramas. As fibras presentes no feijão ajudam também a regular o nível de açúcar no sangue, um detalhe importante para quem tem diabetes.

Proteínas

O feijão é uma excelente opção de proteína vegetal. Para cada 100 gramas de feijão preto cozido, encontramos 4,5 gramas de proteína. Essas proteínas são fundamentais para o crescimento e recuperação dos músculos, sendo uma alternativa saborosa à proteína animal.

Uma dica prática: ao combinar feijão com arroz, você completa os aminoácidos que o corpo precisa, tornando a refeição ainda mais nutritiva. Essa combinação é um clássico nas mesas brasileiras e traz uma proteína de ótima qualidade.

Nutrientes adicionais e seus benefícios

Além de carboidratos e proteínas, o feijão é um verdadeiro cofre de minerais úteis para a saúde. Por exemplo, 100 gramas de feijão preto fornecem 1,5 mg de ferro, um nutriente essencial para prevenir anemia.

Outro destaque vai para o magnésio e o potássio, que colaboram para a saúde dos músculos e do coração. E não podemos esquecer do folato, uma vitamina B importantíssima, especialmente durante a gravidez, pois apoia o desenvolvimento do feto.

O feijão, com toda a sua riqueza nutricional, representa um pilar fundamental na dieta. Sua combinação de carboidratos, proteínas e minerais o torna um superalimento, perfeito para quem busca saúde e bem-estar de maneira simples e deliciosa.