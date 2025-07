estratégia arriscada coloca netflix em dificuldades financeiras

Quando falamos de plataformas de streaming, é quase impossível não lembrar da Netflix. Afinal, ela foi uma das pioneiras nesse mundo e hoje já conta com cerca de 270 milhões de assinantes pelo globo. Impressionante, não?

Mas nem tudo foi sempre um mar de rosas. Lá em 2011, a Netflix quase se encrencou de verdade e teve que lidar com uma situação que poderia ter mudado tudo. O que aconteceu? Eles tomaram uma decisão que deixou muitos usuários muito insatisfeitos, resultando em uma perda significativa de assinantes.

Do físico ao digital: uma escolha polêmica da Netflix

Até 2007, a Netflix ainda operava com aluguel de DVDs. Os assinantes podiam pagar uma mensalidade de US$ 10 para acessar tanto o conteúdo digital quanto o físico. Foi só em 2007 que surgiu a opção “Assistir Agora”, permitindo que os clientes vissem filmes e séries diretamente do computador. Mas a mudança definitiva aconteceu em 2011, quando a Netflix decidiu separar os serviços.

A estratégia era incentivar todos a migrar de vez para o streaming. Para isso, a empresa anunciou que não seria mais possível ter os dois serviços por um único valor. Cada um teria um custo de US$ 8. A reação? As pessoas ficaram furiosas. Com isso, a plataforma perdeu mais de 800 mil assinantes e viu seu valor de mercado despencar em quase 80%. Um verdadeiro caos!

A retratação da Netflix e a nova fase da empresa

Diante da repercussão negativa, Reed Hastings, um dos co-fundadores e CEO da Netflix, fez questão de pedir desculpas ao público. Esse reconhecimento foi fundamental. A partir dali, a empresa começou a mudar sua abordagem, focando na produção de conteúdo original para o streaming.

Essa reviravolta ajudou a restaurar a confiança dos usuários. Com o tempo, a Netflix conseguiu se fortalecer no universo digital e se reinventar completamente. Embora a estratégia inicial tenha sido arriscada, forçou a empresa a repensar sua atuação e, no fim das contas, revolucionou o setor de entretenimento como o conhecemos.