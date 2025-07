Globo investe em reviravolta para aumentar audiência de “Dona de Mim”

A TV Globo está intensificando suas estratégias de divulgação para aumentar a audiência da novela “Dona de Mim”, que vai ao ar diariamente às 19h. O enredo, escrito por Rosane Svartman, estreou em abril e, até agora, tem alcançado uma média de 20,7 pontos de audiência na Grande São Paulo. Esse desempenho é considerado bom, sendo o melhor desde a novela “Vai na Fé”. No entanto, nas últimas semanas, os números têm mostrado uma leve queda.

Para reverter essa situação e atrair mais espectadores, a emissora planejou várias ações promocionais. Entre elas, destacam-se a participação dos atores da novela em programas da própria Globo e um aumento na veiculação de chamadas nos intervalos comerciais.

Um dos pontos altos da campanha será uma reviravolta significativa na trama, marcada para o dia 2 de agosto. A morte do personagem Abel, interpretado por Tony Ramos, gerará grande comoção entre os telespectadores. Abel sofrerá um acidente de carro fatal após perder o controle do veículo em uma ladeira. O intrigante é que os freios do carro foram sabotados por Danilo, interpretado por Felipe Simas, sob ordens do vilão Jacques, interpretado por Marcello Novaes. O roteiro não sugere a possibilidade de uma falsa morte, o que deve aumentar ainda mais o impacto emocional dessa cena.

Apesar da saída trágica de Abel, o personagem ainda aparecerá na novela por meio de flashbacks, mostrando memórias importantes envolvendo outros personagens da trama.

Com um total de 220 capítulos planejados, “Dona de Mim” continuará até janeiro de 2026. Após essa fase, a programação das 19h será ocupada pela nova novela “Coração Acelerado”, que será escrita por Maria Helena Nascimento em parceria com Izabel de Oliveira.