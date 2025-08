PS6 deve trazer revolução gráfica com ray tracing superior à PS5

A nova geração de consoles da Sony, chamada PlayStation 6, promete avanços significativos, principalmente no desempenho gráfico. De acordo com informações recentes, a nova versão pode ter uma performance de ray tracing, que simula reflexos e iluminação realista, entre cinco e dez vezes mais eficiente que a atual PlayStation 5.

No que diz respeito à rasterização, que é o processo de transformar imagens 3D em 2D, a melhoria deve ser mais moderada. A expectativa é que o desempenho seja três vezes superior ao da PS5. A Sony acredita que a tecnologia de rasterização já atingiu um bom nível de eficiência e está optando por manter o desempenho em um limite razoável. Isso vai permitir que os usuários joguem em resoluções 4K a 120 quadros por segundo em televisores padrão, sem aumentar significativamente os custos de produção.

O novo console deve trazer um chip gráfico e de processamento central, internamente chamado de “Orion”. Ele utilizará uma arquitetura da AMD, conhecida como Zen 6, com 8 núcleos operando a cerca de 3 GHz. Além disso, terá até 48 unidades de computação com a arquitetura gráfica RDNA 5. A memória gráfica será do tipo GDDR7, com uma largura de barramento de 160 a 192 bits, capaz de atingir velocidades de mais de 700 GB/s. Esse é um aumento considerável em comparação à PS5 Pro. A eficiência energética também é uma prioridade, com um consumo estimado de cerca de 160 W, que é menor do que muitos modelos atuais da PS5.

Outro aspecto importante é que a PlayStation 6 manterá compatibilidade com jogos da PS5 e PS4, seguindo a estratégia da Sony de proteger o ecossistema digital dos jogadores. Além disso, a empresa deve lançar um novo dispositivo portátil, com o nome de código “Canis” ou “Robin”. Este portátil terá desempenho inferior, mas permitirá ray tracing, retrocompatibilidade e streaming local via Remote Play. Ele deve contar com 4 núcleos Zen 6 e entre 12 e 20 unidades RDNA 5, com um consumo total de energia em torno de 15 W.

A produção da PlayStation 6 deve começar em 2027, com o lançamento previsto para o final de 2027 ou início de 2028. Embora a Sony ainda não tenha feito um anúncio oficial, as informações disponíveis sugerem esse cronograma. Ao mesmo tempo, a Microsoft está desenvolvendo seu próprio sistema com um chip chamado “Magnus”, que pode ter características mais próximas de um PC.

Dessa forma, a próxima geração de consoles pode seguir direções diferentes. A Microsoft pode desenvolver um modelo mais flexível, semelhante a um PC, enquanto a Sony parece focar em um sistema otimizado e fechado. Essa diferença pode ser importante em um mercado onde os preços altos são uma preocupação e a demanda por inovações vai além dos gráficos convencionais, como já foi mencionado por figuras notáveis da indústria dos jogos.

Atualmente, as informações apresentadas são baseadas em vazamentos e rumores, e é necessário aguardar confirmações oficiais da Sony, que devem começar a surgir após o ciclo de vida da PS5 Pro, que se espera que dure até 2027.