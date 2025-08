Magna aprimora segurança veicular com sistema de sensores internos

Magna está inovando em segurança veicular com seus novos sistemas de detecção interna, que têm como objetivo proteger os ocupantes e melhorar a experiência de dirigir. Nos últimos 18 meses, a empresa lançou ou iniciou a produção de cinco programas de equipamentos originais (OEM) na América do Norte, Europa e Ásia, mostrando a importância crescente dessa tecnologia para os motoristas do futuro. De acordo com previsões, o uso de sensores internos deve crescer 3,5 vezes entre 2024 e 2032, impulsionado por legislações e normas de segurança relacionadas aos Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (ADAS).

Um dos principais elementos dessa tecnologia é o sistema de Detecção de Presença de Crianças (CPD). Essa inovação aborda uma questão crítica de segurança: a prevenção de crianças esquecidas dentro de veículos. Nos Estados Unidos, cerca de 40 crianças morrem anualmente por ficarem trancadas em carros, como apontam dados da Kids and Car Safety. Esse dado destaca uma questão importante que o CPD busca resolver em todo o mundo. A Magna tem o compromisso de proteger os passageiros mais vulneráveis, alinhando-se à sua estratégia de estabelecer novos padrões em segurança automotiva.

Bill Snider, presidente da Magna Electronics, ressaltou a relevância do crescimento dessa tecnologia: “Nosso avanço na Detecção de Presença de Crianças está diretamente relacionado à necessidade de melhorar a segurança de todos os ocupantes do veículo, especialmente das crianças.” Snider enfatizou que os sistemas de detecção interna são essenciais para garantir veículos mais seguros e responsivos, monitorando e analisando o comportamento e as condições dos ocupantes em tempo real. Esses sistemas não apenas ajudam a evitar acidentes, mas também melhoram o desempenho geral do carro para atender às exigências da mobilidade moderna.

Além do CPD, os sistemas de detecção interna da Magna incorporam câmeras e radares, proporcionando uma solução de segurança completa. Essas tecnologias trabalham em conjunto para monitorar diversas condições dentro do veículo, como:

– Atenção do motorista

– Ocupação dos assentos

– Uso do cinto de segurança

– Sinais vitais dos ocupantes

– Fatores ambientais

As câmeras acompanham os movimentos oculares e expressões faciais do motorista para detectar sinais de sonolência ou distração. Por sua vez, os radares detectam a presença e a posição de todos a bordo, incluindo movimentos sutis. Essa combinação ajuda a manter o motorista focado e a garantir que todos os passageiros, incluindo crianças e animais de estimação, sejam bem monitorados e protegidos.

A abordagem inovadora da Magna em relação aos sistemas de detecção interna posiciona a empresa como referência em tecnologia de mobilidade avançada, oferecendo soluções escaláveis que superam as exigências regulatórias.

Os interessados em saber mais sobre os sistemas de detecção interna da Magna e como eles estão moldando o futuro da segurança veicular podem acessar o site oficial da empresa.