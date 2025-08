Meryl Streep e Simone Ashley revelam vestido de ‘Devil Wears Prada 2’

Filmagens de "O Diabo Veste Prada 2" Acontecem em Nova York

A sequência do famoso filme "O Diabo Veste Prada" começou a ser filmada recentemente em Nova York. Na última sexta-feira, 1º de agosto, o set foi montado no Museu de História Natural, onde as cenas foram filmadas em um evento fictício que remete ao icônico Met Gala.

Durante as filmagens, Meryl Streep, que retorna ao papel da poderosa editora Miranda Priestly, foi vista vestindo um deslumbrante traje de gala, característico da sua personagem. As fotos mostram Streep em um elegante vestido vermelho, com um decote assimétrico, uma manga longa e uma saia volumosa. Seu cabelo platinado curto estava estilizado para trás e ela complementou o look com brincos chamativos e um anel de pedra vermelha.

Stanley Tucci, que também reprisa seu papel como Nigel, estava ao lado de Streep, vestido com um terno preto e uma gravata borboleta de bolinhas, além de um cachecol longo em preto e branco. Ao redor, o cenário do museu ajudou a criar a atmosfera glamourosa da filmagem.

Outra novidade no elenco é Simone Ashley, conhecida por seu trabalho em "Bridgerton". Ela faz parte do novo elenco e foi vista em um conjunto de vestido preto com um design escultural. O modelo justo trazia painéis transparentes e um decote elaborado coberto de strass. Ashley também usava um pequeno bolsa preta e meias brilhantes.

As informações sobre a personagem de Ashley ainda não foram divulgadas. Além de Meryl Streep e Stanley Tucci, outras estrelas do elenco incluem Anne Hathaway e Emily Blunt, que retornam para a sequência. Novos rostos no filme incluem Lucy Liu, Pauline Chalamet, Kenneth Branagh, Tracie Thomas, B.J. Novak e Justin Theroux.

Recentemente, Anne Hathaway falou sobre sua volta ao universo de "O Diabo Veste Prada". A atriz expressou sua gratidão pelo suporte que recebeu durante as filmagens do filme original e ressaltou a empolgação de poder agora ajudar outros atores, utilizando a experiência que adquiriu ao longo dos anos.

"O Diabo Veste Prada 2" promete trazer a mesma dose de glamour e drama que conquistou o público na primeira parte. A expectativa é alta entre os fãs, que aguardam ansiosamente o resultado final.