Tammy Slaton, de ‘1000-Lb. Sisters’, revela perda de 500 quilos

Tammy Slaton, conhecida por sua participação no programa “1000-Lb. Sisters”, compartilhou novidades sobre sua impressionante transformação física. Recentemente, ela revelou uma perda de peso de mais de 500 libras (aproximadamente 226 quilos) após passar por uma cirurgia de remoção de pele.

Em uma série de fotos postadas no TikTok, Tammy aparece usando uma peça de roupa preta sem mangas, mostrando o resultado de sua jornada. O momento foi muito bem recebido pelos fãs, que elogiavam seu progresso e determinação. Comentários como “Adoro ver sua trajetória, você já chegou tão longe” e “É maravilhoso ver seu empenho e sucesso” foram comuns entre os seguidores.

A cirurgia, que fez parte do processo de transformação, foi exibida no programa, onde Tammy, de 38 anos, se preparava para o procedimento. Durante o episódio, ela falou sobre a remoção de mais de 15 quilos de pele excessiva, expressando surpresa e felicidade com o resultado. “Eu me sinto estranha, já não tenho mais aquelas ‘mamas’ penduradas no meu rosto”, comentou ela, acrescentando que estava se acostumando a ver seu novo corpo.

O impacto positivo dessa mudança vai além da estética. Após a significativa perda de peso, a saúde de Slaton melhorou consideravelmente. Ela conseguiu deixar de lado tanto o andador quanto o oxigênio que usou por 15 anos.

Tammy começou a documentar sua jornada na série em 2020, quando pesava cerca de 725 libras. Em julho de 2022, decidiu passar por uma cirurgia bariátrica, que foi um passo importante em sua trajetória de emagrecimento.

Atualmente, ela continua a inspirar seus seguidores com sua determinação e progresso, mostrando que a mudança é possível.