Notícias

Projeto de lei pode impactar economia dos cidadãos

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
projeto de lei promete revolução no bolso dos cidadãos
projeto de lei promete revolução no bolso dos cidadãos

Júlia Zanata, deputada do PL de Santa Catarina, está trazendo à tona um assunto importante: o Imposto de Renda (IR). Com um projeto recentemente protocolado, ela discute mudanças que podem beneficiar tanto pessoas físicas quanto empresas.

A proposta tem como foco a isenção do imposto para quem ganha até R$ 5 mil por mês, buscando aliviar a carga para quem está na base da pirâmide econômica. A ideia é que, ao eliminar essa taxa, as pessoas possam produzir mais e, assim, contribuir mais para a economia local.

Na Câmara dos Deputados, o assunto está ganhando destaque sob a liderança de Hugo Motta, do Republicanos da Paraíba. Ele alerta que, apesar de existirem propostas de isenção, o Imposto de Renda continua a ser uma fonte fundamental de arrecadação para a União. Em 2022, por exemplo, ele representou cerca de 27,4% da receita total dos tributos nacionais.

Todo ano, os cidadãos precisam declarar o Imposto de Renda, e isso ajuda o governo a entender melhor a saúde financeira da população. Essa informação é crucial para o planejamento de políticas públicas, uma vez que os recursos arrecadados vão para áreas essenciais, como educação, saúde e segurança. Assim, o imposto, mesmo visto como um peso, desempenha um papel importante na sociedade.

Os recursos são direcionados para investimentos que impactam diretamente a vida dos brasileiros, atuando em áreas como habitação e saneamento. Isso inclui projetos de reparos em regiões que necessitam de melhorias, como reurbanização.

Agora, o governo está pressionando para que o Congresso Nacional vote sobre essa proposta de isenção nos próximos dias. A expectativa é que essa mudança possa trazer alívio financeiro para muitos cidadãos que enfrentam dificuldades financeiras.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 1 hora atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Novo teste detecta Alzheimer antes dos primeiros sintomas

Teste inovador identifica Alzheimer antes dos sintomas iniciais

13 minutos atrás
Cemitério de carros, Carros abandonados, Mina abandonada

Jovem descobre cemitério de carros antigos em mina abandonada

38 minutos atrás
Praias do Rio de Janeiro com barracas padronizadas, quiosques e frequentadores aproveitando o verão sob o novo ordenamento da orla.

Barracas padronizadas e música melhoram verão carioca na praia

41 minutos atrás
casos de COVID-19 disparam e autoridades soam o alerta

Aumento de casos de COVID-19 gera alerta entre autoridades

43 minutos atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo