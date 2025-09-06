Notícias

Fungo transforma animais em zumbis no Brasil

fungo transforma animais vivos em zumbis no Brasil

Uma nova descoberta na Universidade Federal de Viçosa (UFV) está chamando a atenção: um fungo que transforma formigas em “zumbis”. Esse fenômeno curioso foi registrado pelo biólogo Samuel Lima Santos em Ouro Preto, Minas Gerais, enquanto ele e sua equipe coletavam informações sobre vespas e fungos.

O fungo se chama Ophiocordyceps acanthoponerae e traz informações fascinantes sobre como esses organismos interagem com insetos. Publicado na revista Fungal Systematics and Evolution (FUSE), o estudo revela como esses fungos podem manipular o comportamento dos insetos, causando mudanças significativas em suas ações.

O Impacto nas Formigas

As formigas são as principais vítimas desses fungos, especialmente a Acanthoponera mucronata. Essa espécie é bastante rara e só é encontrada com dificuldade, já que apresenta hábitos noturnos. Samuel, ao examinar as formigas infectadas, percebeu algumas diferenças que chamaram a atenção dos pesquisadores.

Essas observações foram debatidas com especialistas brasileiros e internacionais, e a coleta foi considerada uma possibilidade inovadora. As formigas infectadas foram identificadas como as primeiras da sua tribo a serem afetadas por esse tipo de fungo, que, por sua vez, se assemelha a aqueles que atacam vespas.

Colaboração de Especialistas

O artigo foi assinado por Simon Elliot, que lidera o Laboratório de Interações Inseto-Microorganismo na UFV, e contou com a colaboração de outros pesquisadores, como Thairine Mendes Pereira, pós-doutoranda, e João Araújo, do Museu de História Natural da Dinamarca. A equipe também incluiu Harry Evans, do CABI UK Centre, no Reino Unido, e Rodrigo Feitosa, da Universidade Federal do Paraná.

Relevância das Pesquisas

Esse tipo de pesquisa é muito importante para entender as relações entre fungos e insetos. As descobertas podem abrir novas possibilidades de controle de pragas, e o melhor: isso pode ser feito sem a necessidade de agrotóxicos. Com investimentos adequados, a expectativa é que mais estudos sejam realizados, trazendo à tona novas informações sobre como esses fungos atuam e suas potencialidades.

Essas informações inusitadas sobre a natureza, como as que encontramos aqui, dão um panorama interessante e revelador sobre a biodiversidade do Brasil e do mundo.

