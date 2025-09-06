Notícias

Aumento de casos de COVID-19 gera alerta entre autoridades

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 42 minutos atrás
1 minuto de leitura
casos de COVID-19 disparam e autoridades soam o alerta
casos de COVID-19 disparam e autoridades soam o alerta

Os últimos dados da Fiocruz alertam para um aumento de casos relacionados a síndromes respiratórias agudas, especialmente ligados à Covid-19. Esses casos foram identificados em estados como Paraíba, Amazonas, Ceará e Rio de Janeiro. Apesar de os números estarem baixos por agora, um eventual aumento é motivo para redobrarmos a atenção, especialmente para aqueles que estão mais vulneráveis.

O que pode preocupar

É fundamental que grupos com maior risco — como os idosos, pessoas com comorbidades e aquelas com o sistema imunológico comprometido — fiquem atentos. A vacinação continua sendo uma grande aliada na proteção contra essas doenças. A especialista Tatiana Portella, da Fiocruz, esclarece que esses grupos devem se vacinar a cada seis meses. Os demais, especialmente aqueles que não estão nesses grupos de risco, devem reforçar a vacina uma vez ao ano.

Falando sobre a Covid-19, a vacinação passou a fazer parte do cronograma nacional desde o ano passado, alcançando crianças, idosos e mulheres grávidas. O resto da população, por sua vez, não precisa de novas doses, a não ser que esteja nos grupos prioritários.

Para as gestantes, é importante ressaltar que a vacina contra Covid-19 deve ser aplicada em cada gravidez. Já os idosos, com mais de 60 anos, devem receber a dose semestralmente, sem relação com outras vacinas que possam estar em dia. Crianças entre 6 meses e 5 anos precisam receber de duas a três doses, dependendo da vacina utilizada.

Na linha de frente, trabalhadores da saúde, indígenas, quilombolas e ribeirinhos têm prioridade na vacinação. Neste cenário, as doses de reforço não seguem um cronograma fixo. De acordo com as estatísticas sobre Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), o Brasil tem registrado cerca de 163.956 casos, dos quais 53,5% apresentaram algum vírus no sistema respiratório. Esses dados reforçam a importância da vacinação e dos cuidados contínuos com a saúde.

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini Mande um e-mail 42 minutos atrás
1 minuto de leitura
Foto de Italo Pastorini

Italo Pastorini

Artigos relacionados

Novo teste detecta Alzheimer antes dos primeiros sintomas

Teste inovador identifica Alzheimer antes dos sintomas iniciais

12 minutos atrás
Cemitério de carros, Carros abandonados, Mina abandonada

Jovem descobre cemitério de carros antigos em mina abandonada

37 minutos atrás
Praias do Rio de Janeiro com barracas padronizadas, quiosques e frequentadores aproveitando o verão sob o novo ordenamento da orla.

Barracas padronizadas e música melhoram verão carioca na praia

40 minutos atrás
projeto de lei promete revolução no bolso dos cidadãos

Projeto de lei pode impactar economia dos cidadãos

1 hora atrás
© Copyright 2025, Todos os direitos reservados. Coluna da Manhã.
Coluna da Manhã é um portal completo de notícias do Brasil. Cobrimos diversos estados do país com notícias do cotidiano, além de trazer conteúdos relevantes em tecnologia, saúde, beleza, estilo de vida, negócios e muito mais.
Botão Voltar ao topo