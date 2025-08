Lucro histórico: investidores em bitcoins desde 2011 obtêm ganhos extraordinários

Um grupo de investidores que adquiriu 80 mil bitcoins em 2011 por cerca de US$ 54 mil fez uma transação monumental na última semana. Eles venderam suas criptomoedas por incríveis US$ 9,5 bilhões, o que representa um retorno superior a 17.000.000% em 14 anos.

Essa movimentação foi captada por um analista nas redes sociais e se tornou um tema quente de discussão. Tudo graças à transparência da blockchain do Bitcoin. Essa venda maciça reacendeu o debate sobre a estratégia chamada HODL, que consiste em manter criptomoedas por longos períodos, mesmo durante quedas bruscas do mercado. Para muitos, essa transação bilionária reafirma a ideia de que paciência pode ser mais lucrativa do que a especulação a curto prazo.

Quem são os investidores e por que isso chamou atenção?

Os responsáveis pela movimentação ainda são anônimos, mas os bitcoins foram comprados quando a moeda estava começando a ganhar popularidade. A maioria desses ativos teve origem entre 2010 e 2011, quando o preço do BTC girava em torno de menos de US$ 1. O total vendido representava 0,4% de todos os bitcoins em circulação, mas mesmo assim, foi rapidamente absorvido pelo mercado. Isso resultou em uma leve queda de apenas 3,5% no valor do bitcoin, que logo se estabilizou.

Outro nome que apareceu na cena foi o investidor e defensor das criptomoedas Roger Ver. Ele também vendeu 80 mil BTC adquiridos em 2014 por US$ 210 mil a um valor aproximado de US$ 8,6 bilhões. O lucro dele foi impressionante, cerca de 4 milhões por cento. Esses casos mostram como a estratégia HODL pode impactar o mercado de criptoativos de maneira real e significativa.

Por que essa venda é importante para o mercado?

Essas transações acontecem em um momento em que o Bitcoin atinge máximas históricas, com o valor girando em torno de US$ 118 mil, após um pico de US$ 123 mil em julho de 2025. Apesar de vendas de grandes volumes, o mercado demonstrou resiliência, absorvendo os bitcoins lançados sem causar pânico ou quedas acentuadas, algo que era comum em ciclos anteriores.

Além disso, outras carteiras antigas, que estavam inativas, também começaram a se movimentar. Recentemente, duas delas transferiram 10 mil BTC cada, valiosos hoje em cerca de US$ 1 bilhão, adquiridos por cerca de US$ 16 mil em 2011. A movimentação dessas “baleias” é um sinal de que o mercado amadureceu e tem liquidez suficiente para suportar grandes eventos.

Vale a pena segurar bitcoins por tanto tempo?

Manter bitcoins por mais de uma década com certeza exigiu uma vontade de ferro. O preço da criptomoeda passou por várias quedas e períodos de instabilidade, colocando à prova os investidores mais fiéis. Mas os números falam por si: para quem resistiu, a recompensa foi monumental.

Essa venda não apenas confirma a resistência de quem manteve os ativos, mas também levanta questões sobre o futuro do Bitcoin. Se uma movimentação bilionária não afetou significativamente o preço da moeda, muitos analistas acreditam que o BTC ainda pode ter espaço para subir. Mas há quem seja mais cauteloso e alerte sobre o risco de centralização de riqueza e uma especulação excessiva no mercado.

Você se arriscaria a manter um investimento por mais de 10 anos esperando um retorno desse tipo? O que você acha — ainda há margem para o Bitcoin crescer, ou esse foi o auge da criptomoeda?