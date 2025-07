Productor do documental de Florinda critica filhos de Chespirito

A atriz Florinda Meza está preparando o lançamento de um documentário intitulado “Atrévete a vivir”, que deve apresentar novos detalhes sobre sua vida. Este projeto surge em meio à controvérsia gerada pelo lançamento da série “Chespirito: sem querer querindo”. Segundo o produtor Javi Domz, o documentário revelará aspectos inéditos e profundos da carreira e experiências pessoais da atriz.

Domz não hesitou em se manifestar contra as críticas que Florinda Meza tem recebido, especialmente as provenientes dos filhos do famoso comediante Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito. Ele argumenta que a série produzida por eles contém uma narrativa negativa em relação à atriz, uma situação que ele condena. Em suas declarações, Domz frisou a importância do respeito e da gratidão que Florinda merece por ter dado oportunidades aos filhos de Chespirito no início de suas carreiras.

De acordo com o produtor, “Atrévete a vivir” não tem como objetivo ser uma resposta direta à série, mas sim apresentar uma exposição fiel dos fatos e das vivências de Florinda. Ele mencionou que o documentário trará fotografias, depoimentos e informações que não necessariamente se alinham com o que foi mostrado na série. Para Domz, a verdade é essencial, e ele critica a cobertura midiática negativa em relação a Florinda.

O documentário, que foi filmado entre 2020 e 2024, também pretende contar a história de Florinda desde a infância, incluindo os abusos que sofreu e sua trajetória até a televisão. O projeto utilizará tecnologia de ponta, incluindo inteligência artificial, e contará com mais de 100 fotos inéditas do acervo pessoal da atriz, além de vídeos e imagens de sua vida pessoal, como seu casamento com Gómez Bolañas.

Domz reafirmou que a intenção é focar nas partes positivas da vida de Florinda, evitando se perder em controvérsias passadas. Ele assegurou que há muito material extra que vai surpreender o público, alertando que o relacionamento de Florinda com Chespirito será bem destacado no documentário.

Além disso, ele enfatizou que Florinda não se deixará afetar pelas críticas do passado e que deseja celebrar a vida e o trabalho que construiu ao lado de seu falecido marido. O documentário promete oferecer uma nova perspectiva sobre a vida de Florinda Meza e enriquecer a narrativa em torno de sua figura.