Filho de Alexandra Daddario vira ‘baby bach’; assista ao vídeo

Alexandra Daddario attends AMC Networks' 2022 Upfront at PEAK at Hudson Yards on April 06, 2022 in New York City. Theo Wargo/Getty Images

Alexandra Daddario compartilhou recentemente um adorável vídeo com seu filho em sua conta no Instagram, mostrando o talento musical de ambos. Na gravação, a atriz, conhecida por seu papel em Baywatch, toca piano com habilidade, enquanto seu bebê, ainda bem pequeno, tenta acompanhar, batucando as mãozinhas nas teclas. O vídeo foi legendado com a frase "Baby Bach", refletindo a conexão musical entre mãe e filho.

Desde os nove anos, Daddario toca piano e considera essa experiência uma boa preparação para sua carreira de atriz, conforme comentou em uma entrevista. O momento compartilhado na rede social demonstra como o amor pela música pode ser passado de geração para geração.

A atriz e o produtor Andrew Form começaram a namorar em 2020, durante a pandemia de COVID-19. Eles se casaram em junho de 2022, e, com a união, Daddario se tornou madrasta de dois filhos de Form, Julian e Rowan, que ele teve com a ex-esposa Jordana Brewster.

Em julho de 2024, Daddario anunciou que estava esperando seu primeiro filho com Form, e, em 31 de outubro do mesmo ano, revelou que o bebê já havia nascido. Em uma entrevista anterior, a atriz brincou sobre a rotina com o filho, dizendo: “A Fashion Week é fácil comparado a um bebê faminto. Sou muito sortuda. Ele é um ótimo bebê e trouxe tanta alegria e paz para minha vida.”

Esses momentos ressaltam não apenas a nova fase da vida de Daddario como mãe, mas também a alegria e os desafios que a maternidade traz.