Manny Pacquiao, 46, empata em luta com Mario Barrios

Manny Pacquiao Empata em Luta Histórica e Falha em Conquistar Título Welterweight nos EUA

Manny Pacquiao, aos 46 anos, fez uma tentativa de se tornar o mais velho a conquistar o título mundial na categoria welterweight, retornando ao MGM Grand Garden Arena em Las Vegas, onde teve seu primeiro grande sucesso 24 anos atrás. Ele buscava escrever mais um capítulo na sua já lendária carreira, mas enfrentou o atual campeão WBC, Mario Barrios, e a luta terminou em um empate por decisão majoritária.

Pacquiao começou bem e estava à frente nas pontuações dos juízes no início da luta, mas as últimas três rodadas foram decisivas para Barrios, que recuperou terreno e assegurou o empate – com dois juízes marcando 114-114 e um deles dando a vitória a Barrios com 115-113. O resultado deixou os fãs de Pacquiao, presentes em grande número na arena, desapontados.

Após quatro anos afastado dos ringues, Pacquiao havia retornado ao boxe um mês após ser induzido no Hall da Fama do Boxe. O filipino começou a luta com energia, demonstrando agilidade e a habilidade que o tornaram famoso, levando os torcedores a vibrar com seus golpes rápidos. No entanto, seu desempenho começou a decair na metade da luta, e ele não conseguiu manter o ritmo contra Barrios, que é 16 anos mais jovem.

Pacquiao comentou sobre a luta, afirmando que acreditava ter vencido. Ele destacou a dificuldade do adversário e reconheceu que precisa treinar mais para competições desse nível. "Quero deixar um legado e fazer os filipinos orgulhosos," disse ele, sugerindo uma possibilidade de revanche e demonstrando que ainda tem aspirações na carreira.

Mario Barrios, que chega a este momento com um histórico de 29 vitórias e 2 derrotas, ficou contente com a performance, mesmo considerando que suas últimas lutas não foram as melhores. Ele foi escolhido por Pacquiao para esse embate por conta de sua categoria de ex-campeão. Barrios aceitou a ideia de uma revanche, afirmando que teria interesse em lutar novamente contra o ícone filipino.

Os números da luta mostram que Pacquiao acertou 101 dos 577 golpes que lançou, enquanto Barrios conseguiu mais acertos, com 120 de 658. No entanto, Pacquiao se destacou em golpes potentes, acertando 81, contra 75 do adversário.

Com o resultado, Pacquiao deixa Las Vegas sem o título que sonhava, mas ainda assim se mostra relevante no cenário do boxe. Ele deixou uma mensagem de motivação para outros atletas, enfatizando que, com disciplina e dedicação, é possível se manter competitivo mesmo em maturidade.