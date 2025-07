Carros isentos de IPVA: veja se o seu está na lista

A partir de 2025, muitos motoristas brasileiros poderão respirar aliviados ao ficarem isentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Essa mudança traz um respiro no bolso, especialmente para quem vive em estados como Amapá, Roraima, Rio de Janeiro e São Paulo. A isenção pode depender do ano do veículo, então vamos entender como isso funciona.

Isenção por Idade dos Veículos

Nos estados do Amapá e Roraima, a regra é clara: veículos com 10 anos ou mais podem se livrar do IPVA. Já no Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, esse prazo é um pouco maior, variando de 15 a 20 anos. Isso significa que, se você tem um carro mais antigo, pode economizar uma grana com essa isenção, melhorando suas finanças sem precisar abrir mão da segurança nas estradas.

Incentivos para Veículos Sustentáveis

A preocupação com o meio ambiente está em alta, e os estados como Distrito Federal, Alagoas e Maranhão estão dando um passo à frente ao oferecer vantagens no IPVA para veículos elétricos e híbridos. A ideia é incentivar o uso de energias limpas, ajudando a reduzir a poluição e a promover uma mobilidade mais sustentável. Se você possui um desses veículos, fique atento às possíveis isenções que podem aliviar ainda mais seus gastos.

Isenção para PCDs e Profissionais do Transporte

Outra boa notícia: pessoas com deficiência (PCDs) e profissionais do transporte, como taxistas e motoristas de aplicativos, também têm direito a isenções. Em São Paulo, por exemplo, veículos com valor venal de até R$ 70 mil são isentos. Mas aqui vai um toque: as regras podem variar bastante entre estados, então é sempre bom verificar os requisitos específicos da sua região.

Como Solicitar a Isenção do IPVA

Agora, se você quer aproveitar essa isenção, precisa primeiro confirmar se o seu veículo se encaixa nos critérios do seu estado. O primeiro passo é entrar no portal da Secretaria de Fazenda do seu estado, utilizando o número do Renavam e a placa do seu carro. Se ele for elegível, a isenção pode ser liberada automaticamente. Caso contrário, pode ser necessário fazer um pedido formal.

Essas mudanças nas regras do IPVA buscam beneficiar quem tem menos condições financeiras e incentivar o uso de veículos mais sustentáveis. Portanto, fique de olho nas políticas do seu estado e aproveite as oportunidades para reduzir suas despesas!