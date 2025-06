César Tralli deixa o “Jornal Hoje” e gera dúvidas no público

Nos últimos dias, muitas pessoas que assistem ao “Jornal Hoje”, da TV Globo, notaram a ausência de César Tralli. O jornalista, que lidera o telejornal desde 2021, tem sido substituído com frequência, gerando curiosidade entre os telespectadores e nas redes sociais.

A ausência de Tralli se deve a duas situações. Primeiramente, entre o final de maio e o início de junho, ele foi designado para cobrir as férias de William Bonner, que é o apresentador do “Jornal Nacional”, um dos principais telejornais da emissora. Depois de voltar ao “Jornal Hoje” durante o feriado de Corpus Christi, que ocorreu em 19 de junho, Tralli entrou oficialmente de férias e está previsto para retornar no dia 7 de julho.

Durante a sua ausência, Roberto Kovalick, que é o apresentador do “Hora 1”, assumiu a bancada do “Jornal Hoje”. Para cobrir a apresentação do “Hora 1”, a repórter Ana Paula Campos, conhecida por suas reportagens em São Paulo, foi escalada.

Essa mudança temporária não afetou a audiência do telejornal. O “Jornal Hoje” continua mantendo uma média estável de 11 pontos, enquanto o “Hora 1” permanece em torno de 4,5 pontos, de acordo com dados da Kantar Ibope Media.

Apesar de estar fora do ar neste período, César Tralli é oficialmente o apresentador do “Jornal Hoje”. A emissora já confirmou que ele voltará ao comando do programa na segunda-feira, dia 7 de julho. Enquanto isso, muitos telespectadores têm demonstrado saudades de Tralli e compartilhado elogios em suas redes sociais.