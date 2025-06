A viagem de ônibus mais longa do mundo é no Brasil

A maior rota de ônibus do mundo está no Brasil! A Trans Acreana liga o Rio de Janeiro a Lima, no Peru, em uma jornada que percorre aproximadamente 6.200 quilômetros. Essa viagem, que une dois países da América do Sul, leva cerca de cinco dias e acontece com saídas regulares a cada 15 dias. É uma excelente oportunidade para quem busca aventura, explorando paisagens incríveis e culturas diversas ao longo do caminho.

O que esperar da viagem

Durante o trajeto, o ônibus faz paradas em várias cidades brasileiras, como São Paulo, Campo Grande, Porto Velho e Rio Branco. Depois de cruzar a fronteira, os viajantes entram no Peru e têm a chance de apreciar a Amazônia e a Cordilheira dos Andes. A famosa Rodovia Transoceânica leva até Lima, e a experiência promete ser inesquecível.

Quem está interessado em embarcar nessa aventura precisa se planejar bem. O valor da passagem gira em torno de R$ 1.300, e o pagamento pode ser feito através de Pix, Google Pay ou cartão de crédito. Organizar tudo com antecedência ajuda a garantir uma experiência tranquila.

Conforto e recursos a bordo

A Trans Acreana se preocupa com o conforto e a segurança de todos a bordo. Os ônibus são equipados com Wi-Fi, entradas USB e serviço de água filtrada. Além disso, são realizadas paradas regulares para higiene e refeições, garantindo que todo mundo esteja bem durante a jornada.

Mesmo com poltronas semi-leito, muitos passageiros comentam que a experiência é melhor do que esperavam. A empresa não só promove uma ligação entre o Atlântico e o Pacífico, mas também proporciona uma imersão cultural enriquecedora ao longo do viagem.

Com essa frequência de saídas a cada quinze dias, a expectativa é que mais aventureiros optem por essa alternativa terrestre em vez de voos, aproveitando a oportunidade de conhecer novas realidades e fazer amigos pelo caminho.