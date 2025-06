Lidi Lisboa é a protagonista da série “Quem Vai Ficar com Mamãe?” no SBT

A atriz Lidi Lisboa está prestes a estrear no SBT como protagonista da nova série “Quem Vai Ficar com Mamãe?”, que conta com a criação de Alexandre Teixeira e a direção de Ricardo Mantoanelli. Conhecida por seus papéis marcantes em novelas da Globo e da Record, como “Jezabel”, “Escrava Mãe” e “Império”, Lidi agora se junta à emissora de Silvio Santos para este novo projeto.

Na série, Lidi interpretará Fabiana, uma médica que enfrenta os desafios de uma rotina agitada no hospital, ao mesmo tempo em que tenta equilibrar a vida familiar. A situação se complica quando sua sogra adoece, forçando Fabiana a tomar decisões difíceis sobre o futuro da família e como dividir as responsabilidades entre os parentes. Essa narrativa busca retratar de maneira sensível e contemporânea as dinâmicas familiares, incorporando momentos de humor, emoção e reflexão.

“Quem Vai Ficar com Mamãe?” marca uma nova fase do SBT em sua dramaturgia, já que a última série adulta de sucesso foi “A Garota da Moto”, exibida de 2016 a 2019. O novo projeto está em fase de formação do elenco, e a escolha de Lidi Lisboa como protagonista já gera grandes expectativas entre o público.

Além disso, essa iniciativa demonstra o esforço do SBT em investir em novos formatos de drama, focando em histórias que se conectam com as experiências reais e humanas dos telespectadores. A série promete trazer um olhar atual sobre temas familiares que muitos podem identificar em seu cotidiano.