Prefeito Robério e governador Jerônimo se encontram em Eunápolis

Na quinta-feira, dia 26, o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, visitará a cidade de Eunápolis, acompanhado de sua equipe. A agenda começará às 14h na Avenida Alcides Lacerda, em frente ao espaço conhecido como Arnaldão. Durante a visita, o governador anunciará novas iniciativas e fará entregas que beneficiarão diretamente a população local.

Entre os principais compromissos da programação estão:

– A autorização para a licitação do projeto de atualização do sistema de esgotamento sanitário da cidade;

– A autorização para a licitação da pavimentação do semi-anel viário que liga a BR-101 à BR-367;

– A entrega do trevo de entrada da cidade, localizado na BR-367, que facilitará o acesso à rodoviária, à Policlínica Estadual e aos bairros Urbis III e Santa Isabel, além do futuro semi-anel viário;

– A visita às obras de pavimentação e ao Complexo Integrado de Educação Básica e Tecnológica de Eunápolis;

– O lançamento da pedra fundamental para o programa Minha Casa, Minha Vida, que visa melhorar as condições de moradia na região;

– A entrega de títulos de regularização fundiária, conhecidos como REURB, para facilitar a documentação de propriedades;

– A concessão do Título de Cidadão Eunapolitano ao governador Jerônimo Rodrigues;

– A entrega de equipamentos de saúde, resultado de uma parceria entre o Governo do Estado e emendas da deputada Cláudia Oliveira.

O prefeito de Eunápolis, Robério Oliveira, destacou a importância da visita do governador. Ele enfatizou que a presença de Jerônimo Rodrigues é um sinal de parceria entre o Estado e o município e representa um avanço significativo em áreas como moradia, mobilidade urbana, saneamento e regularização fundiária. Segundo o prefeito, essas ações beneficiam toda a população eunapolitana.

Essa visita é uma oportunidade para a comunidade conhecer de perto os planos do governo e o que está sendo feito para melhorar a qualidade de vida na região.