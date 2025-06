Canadá será sede do primeiro evento internacional de League of Legends

Mid-Season Invitational de League of Legends Atraí Olhares em Vancouver

O Mid-Season Invitational (MSI) de League of Legends acontecerá em Vancouver entre os dias 27 de junho e 12 de julho de 2025. O evento contará com o renomado comentarista Isaac “Azael” Cummings-Bentley, natural de Kingston, que fará a narração ao vivo das partidas. Este é um marco, pois será a primeira vez que o torneio internacional será realizado no Canadá, oferecendo aos fãs canadenses uma oportunidade rara de vivenciar um grande evento de e-sports, que normalmente ocorre nos Estados Unidos.

O MSI é um dos principais torneios organizados pela Riot Games, reunindo as melhores equipes de cinco regiões ao redor do mundo. Durante o evento, cada liga regional terá dois representantes competindo por prestígio e uma vantagem nas fases finais do campeonato mundial, conforme informações da Riot. Esta será a 10ª edição do MSI e representa um ponto crucial da temporada, testando a força das equipes em um cenário altamente competitivo.

Cummings-Bentley expressou sua empolgação ao participar deste evento inédito no Canadá. Ele destacou como era frustrante no início de sua carreira não poder participar de competições localmente, já que a maioria dos eventos ocorria nos EUA, o que resultava em altos custos de viagem e limitações de patrocínio para jogadores canadenses. “Participar de um evento desse porte em casa é algo incrível”, afirmou, ressaltando o significado de ver a cena de e-sports crescer no Canadá.

A perspectiva de trazer esse evento para o Canadá foi bem recebida por Mark Zimmerman, comissário da Liga de Campeões da Riot Games, que mencionou a alegria da empresa em retornar ao país. Zimmerman destacou que, nos três últimos dias do torneio, várias atividades estarão disponíveis para os fãs, mesmo aqueles que não tiverem ingressos. Os visitantes poderão participar de experiências com patrocinadores, jogar games, socializar com jogadores, comentaristas e adquirir produtos das equipes.

Além disso, a Riot Games planejou incluir jogadores universitários locais em suas atividades, permitindo que eles testem equipamentos e interajam com os profissionais. Isso ajuda a fomentar o talento jovem na cena dos e-sports no Canadá.

Cummings-Bentley é um exemplo de sucesso na área e, após o MSI, ele se prepara para castar o LTA North Split 3 em Los Angeles, seguindo para a China para participar do campeonato mundial. Ele espera representar o Canadá de uma maneira significativa, mostrando a paixão da comunidade de e-sports e seu amor pelo país.

“Estou ansioso para que os fãs experimente a atmosfera incrível desses grandes eventos. A energia e a empolgação que sentimos todos juntos são indescritíveis”, comentou Cummings-Bentley, refletindo sobre a importância do evento para ele e para os fãs de e-sports.