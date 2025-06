Brad Pitt tem casa em Los Feliz assaltada, informam fontes

Um furto na casa do ator Brad Pitt está sendo investigado pela polícia de Los Angeles. O incidente ocorreu por volta das 22h30 de quarta-feira em uma residência localizada em Los Feliz. A polícia confirmou a ocorrência do arrombamento, mas não revelou o nome do proprietário da casa.

Na hora do crime, Brad Pitt não estava em casa, pois ele se encontra em uma turnê de promoções para o filme “Formula One”. A investigação aponta que três suspeitos conseguiram escalar o muro da frente da propriedade e reviraram o local.

Os ladrões levaram objetos de valor não especificado, e a polícia ainda não informou a quantia ou a natureza dos itens roubados.

Esse não é o primeiro caso de furto envolvendo celebridades em Los Angeles. No mês passado, a atriz Jennifer Aniston foi alvo de um crime quando um homem invadiu sua propriedade em Bel Air, colidindo com seu carro contra os portões da casa. A cidade tem enfrentado um aumento preocupante no número de arrombamentos em residências de celebridades.

Outros casos notáveis incluem o furto na casa da atriz Nicole Kidman e do músico Keith Urban no Dia dos Namorados deste ano, além da invasão na residência de Tom Hanks e Rita Wilson em agosto passado. Esses episódios refletem uma tendência crescente de crimes contra propriedades de figuras públicas na região.