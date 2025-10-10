Prédios curiosos do mundo: conheça as construções incomuns

Quando falamos de arquitetura, a gente logo imagina projetos que encantam, mas também aqueles que surpreendem e até desafiam a lógica. Pelo mundo afora, existem construções que vão além da imaginação e se tornam verdadeiras atrações turísticas. Uns prédios parecem estar de cabeça para baixo, outros parecem derreter ou têm formas bem inusitadas.

Essas obras são fruto da criatividade de arquitetos e engenheiros dispostos a dar vida a ideias curiosas. Vamos conferir quatro exemplos marcantes da arquitetura mais excêntrica do planeta.

Museu Nacional do Tapete do Azerbaijão

Em Baku, capital do Azerbaijão, tem um prédio que chama atenção por sua forma de tapete dobrado. Esse é o Museu Nacional de Tapetes, que abriga a maior coleção do país.

O projeto é do arquiteto austríaco Franz Janz, e levou seis anos para ser concluído. No museu, os visitantes podem explorar desde técnicas tradicionais de tecelagem até métodos modernos de confecção de tapetes. A estrutura cilíndrica e ornamentada realmente se parece com um tapete sendo desenrolado, tornando-se um dos cartões-postais mais reconhecíveis da cidade.

Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood

Na Flórida, um dos destaques é o Seminole Hard Rock Hotel & Casino, inaugurado em 2019. O edifício tem a forma de uma guitarra e possui 36 andares com 638 quartos e suítes.

Curiosamente, ele não está em Nashville, a “Cidade da Música”, mas em Hollywood, no sul da Flórida. Além do hotel, o complexo conta com um cassino grande e um centro de entretenimento que acomoda até sete mil pessoas, recebendo shows e eventos internacionais. À noite, o prédio brilha com luzes que simulam as cordas da guitarra, iluminando o horizonte da cidade.

WonderWorks, Orlando

Em Orlando, outro lugar que impressiona é o WonderWorks, um centro de entretenimento que parece ter sido virado de cabeça para baixo. A lenda da empresa diz que o laboratório do fictício Professor Wonder foi sugado por um tornado e aterrizou assim na Flórida.

A estrutura desafia a gravidade, com portas, janelas e colunas todas invertidas. É tão popular que há outras unidades pelo país com a mesma proposta excêntrica.

Casa Torta, Sopot

Na Polônia, a Casa Torta (“Krzywy Domek”) parece derreter à vista de quem passa. Apesar de sua aparência surreal, o prédio é totalmente seguro e foi construído em 2004 pelos arquitetos Szotyńscy & Zaleski.

Inspirado nas ilustrações de livros infantis do artista Jan Szancer, ele tem cerca de 370 metros quadrados e abriga lojas, restaurantes e até uma versão local da Calçada da Fama de Hollywood. Com suas curvas, janelas inclinadas e fachadas onduladas, a Casa Torta se tornou um símbolo da criatividade polonesa e um dos edifícios mais fotografados da Europa.

Esses lugares mostram que a arquitetura pode ser uma forma divertida e ousada de expressar ideias e transformar a paisagem urbana em algo realmente incrível.