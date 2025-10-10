SBT tenta contratar fabíola reipert, mas ela fica na Record

O SBT está reforçando sua programação de entretenimento e, desta vez, direcionou seu olhar para Fabíola Reipert, apresentadora conhecida pelo quadro “A Hora da Venenosa”, que faz parte do programa “Balanço Geral” da Record. Recentemente, a emissora fez um convite formal à jornalista, mas ela decidiu permanecer onde está.

O convite partiu de Rinaldi Faria, um dos executivos mais influentes do SBT e aliado direto da presidente da emissora, Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos. A proposta foi feita com o intuito de revitalizar o programa “Fofocalizando”, que atualmente é exibido às 16h. O objetivo é transformar o programa e recuperar sua relevância nas tardes da emissora.

Além disso, a movimentação do SBT visa reunir os três profissionais que levaram o “Balanço Geral” à liderança de audiência: Reinaldo Gottino, Renato Lombardi e Fabíola Reipert. Esse trio foi responsável por tornar “A Hora da Venenosa” um grande sucesso, com audiência superior à da Globo por dois anos seguidos, o que também contribuiu para o fim do programa “Vídeo Show”, em 2019.

Até agora, Gottino e Lombardi não receberam convites do SBT, mas seguem com contratos sólidos na Record. Gottino, que apresenta o “Cidade Alerta”, tem contrato até 2028 e mantém uma audiência média entre 6 e 8 pontos na Grande São Paulo, destacando-se como uma das atrações mais assistidas fora da Globo.

Fabíola Reipert, por sua vez, permanece no “Balanço Geral SP”, onde “A Hora da Venenosa” continua sendo um dos quadros com maior audiência, atingindo cerca de 7 pontos. A jornalista tem uma forte conexão com o público e é frequentemente um dos assuntos mais comentados nas redes sociais durante suas transmissões.

Vale ressaltar que esta não é a primeira vez que o SBT busca Fabíola. Em 2023, já houve tentativas de aproximação, mas as negociações não avançaram. Essa nova investida faz parte de uma estratégia mais ampla de Rinaldi Faria para revitalizar o entretenimento do SBT, resgatando o estilo original da emissora, que sempre foi voltado para o público familiar e para tardes dinâmicas.